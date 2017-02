El Govern demana que no hi hagi l'exèrcit al Saló de Formació i Treball a Lleida

El Govern ha enviat a través de la Direcció General de Joventut i la seva directora, Marta Vilalta, una carta a Fira de Lleida per demanar que no hi hagi presència de l'exèrcit espanyol al proper Saló de Formació i Treball aquest abril. En totes les edicions celebrades el saló ha comptat amb la presència d'un estand de l'exèrcit entre els que mostren les diverses ofertes educatives per als milers d'estudiants que hi assisteixin. Aquesta carta s'ha enviat en compliment d'una moció aprovada pel Parlament el juliol del 2016 per " desmilitaritzar l'educació".

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha adoptat una posició molt diferent i ha defensat la presència de l'exèrcit a la fira. L'edil ha dit que els militars " ofereixen feina" i s'ha mostrat convençut que aquest any tornaran a ser-hi, si ho volen.

Ciutadans s'ha sumat a Ros en la defensa de l'exèrcit. La seva portaveu a la Paeria, Ángeles Ribes, ha titllat de "vergonyosa" la demanda del Govern a la Fira de Lleida, i ha dit que Lleida "li deu molt a l'exèrcit perquè fins fa quatre dies estava salvant i ajudant els ciutadans que s'havien quedat atrapats per les fortes nevades".