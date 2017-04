El Govern confirma indicis de cinc abocaments incontrolats fora del recinte d'Ercros a Flix

Les sospites i inquietuds dels ajuntaments de Flix i Riba-roja d’Ebre es confirmen. Les primeres prospeccions geofísiques realitzades per l’Agència de Residus de Catalunya als cinc punts indicats per tots dos ajuntaments amb la col·laboració d’extreballadors de l’empresa química Ercros constaten que hi ha indicis reals de cinc abocaments incontrolats amb residus metàl·lics. A més, caldria afegir un refugi antiaeri clausurat on no s’ha trobat res.

Ho ha explicat aquesta tarda el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, a la reunió de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, celebrada a Amposta. "Sabem que hi ha alguna cosa però no sabem ni la naturalesa ni l’origen d’aquests residus", ha apuntat Rull, que ha afegit que no se sap encara si són bidons o neveres metàl·liques.

El conseller ha volgut també enviar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania de que les coses s’estan fent bé. L’Agència Catalana de Residus farà noves prospeccions perforant el sòl i agafant mostres sobre el terreny per analitzar-les. Unes actuacions que es faran aquest mateix mes d'abril. Quan es tinguin els resultats els posaran a disposició del grup de treball de sòls que s'encarrega de fer el seguiment del projecte de descontaminació de Flix.

L'objectiu és tenir els resultats el 27 d’abril i fer-los públics en el marc de la comissió de seguiment del projecte de descontaminació de Flix, que es reunirà aquell dia. "Són els científics independents d’aquesta comissió els que han de dir quin tipus de residus són i com s’ha d’actuar per eliminar-los", afegeix Rull.

Els cinc punts prospectats es troben al costat del recinte industrial d'Ercros, quatre d'ells són propietat de l’empresa mentre que el quart és públic.

D’altra banda, en la reunió de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre d’aquest dimarts el conseller també ha presentat davant els representants ebrencs l’acord de Rialb, que la Plataforma en Defensa de l’Ebre veu com un transvasament encobert a Barcelona, i sobre les proves pilot per portar sediments al delta de l’Ebre a través del riu i els canals.