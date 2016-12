El Govern invertirà 48 milions d'euros en la construcció del túnel de Tres Ponts a Organyà

El departament de Territori i Sostenibilitat ha licitat les obres per construir el túnel de Tres Ponts a la C-14 a l'altura d'Organyà, a l'Alt Urgell. Per construir-lo, el Govern hi invertirà uns 48 milions d'euros i està previst que les obres comencin a finals del 2017 i que s'allarguin 36 mesos.

És una obra molt reivindicada a la comarca que hauria de solucionar els problemes de despreniments de pedres d'aquest tram. A finals de novembre, la reivindicació d'aquestes obres es va tornar a revifar arran de dos accidents provocats per aquests despreniments.

El túnel tindrà una llargada d' 1,3 km i permetrà que no s'hagi de passar pel congost de Tres Ponts. L'amplada del túnel serà d'uns 12,60 m, amb dos carrils de circulació, i tindrà una altura de 7,90 m. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha qualificat aquest túnel com "una obra de país" que ha de servir per millorar la seguretat de la C-14 i "enfortir la cohesió territorial del país".

A banda del túnel, la setmana que ve el Govern també engegarà obres per començar a millorar la seguretat de la carretera C-14 al seu pas per Organyà. Es col·locaran xarxes i pantalles dinàmiques en els 5 km que van d'Organyà a Montant de Tost. Aquesta actuació costarà 1,5 milions d'euros i durarà uns quatre mesos. Les obres permetran evitar esllavissades o caigudes de pedra a la calçada.