El Govern podrà denunciar les agressions als mestres encara que ells no ho vulguin

L 'advocacia de la Generalitat podrà denunciar les agressions que pateixin els docents encara que ells no vulguin fer-ho; això sí, sempre que siguin casos greus. A més, també es podrà personar al procés judicial com a acusació. Aquesta mesura es recull en el nou protocol de prevenció, detecció i actuació davant agressions a docents i treballadors de la conselleria d'Ensenyament.

Aquest protocol, treballat amb els representants sindicals en la comissió paritària de prevenció de riscos laborals, estableix una sèrie d'eines i mesures pels danys causats a personal docent i treballadors per part de terceres persones o membres de la comunitat educativa. El director general de Professorat i Personal de Centres Públics, Ignasi García Plata, ha explicat que el protocol defineix les actuacions de prevenció i actuació davant agressions, amenaces, coaccions, injúries i calúmnies, produïdes dintre o fora dels centres.

Els alumnes, no inclosos

La conselleria ha assenyalat que aquest protocol no inclou les agressions causades per l'alumnat del mateix centre, ni l'assetjament laboral o sexual ni la violència entre treballadors del departament, perquè per a aquests casos ja hi ha vies d'actuació diferents. García Plata ha assegurat que el " pas important" que es fa amb el nou protocol és que es defineix amb claredat la possible intervenció de l'Advocacia de la Generalitat en cas d'una agressió que requereixi una denúncia.