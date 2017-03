El Govern preveu que el 2020 les emissions de CO2 a Catalunya baixaran un 21% respecte a les del 2005

L' Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) preveu que el 2020 les emissions de CO2 difuses –­les no sotmeses a la Directiva del comerç de drets d'emissió– seran un 21% inferiors a les del 2005, segons un comunicat del departament de Territori i Sostenibilitat. Així es desprèn del document tècnic 'Full de ruta per a l'assoliment de l'objectiu de reducció d'emissions difuses de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) per al 2020', que assegura que el desplegament de tota la planificació sectorial vigent permetria assolir, i fins i tot superar, l'objectiu de reducció establert per a aquell any, que és d'un 15% respecte als nivells del 2005.

Amb tot, l'OCCC ha alertat que l'escenari de creixement econòmic pot fer augmentar les emissions, per la qual cosa ha destacat que és important que vagi acompanyat de canvis estructurals i de millores en eficiència que aconsegueixin desacoblar el creixement econòmic i les emissions de GEH.

Les dades dels inventaris d'emissions per a Catalunya mostren que les emissions difuses ja van descendir un 17% el 2014 respecte al 2005. En global, si hi afegim les contemplades en la Directiva, la reducció va ser de més del 26%.

Els resultats i conclusions d'aquest estudi són útils per a començar a planificar les polítiques de mitigació del següent període, 2021-2030. Segons un comunicat del departament de Territori, si es compleixen els objectius pel 2020, "ens trobarem en una dinàmica ascendent que caldrà revertir per assolir les reduccions necessàries per al 2030, que presenten un grau d'ambició superior a la del període actual".