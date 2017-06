El Govern enderrocarà els antics jutjats del passeig Lluís Companys de Barcelona

El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha anunciat aquest migdia que el dia 14, d’aquí a menys de dues setmanes, començaran les obres per enderrocar l’edifici dels antics jutjats d’instrucció, situat al passeig Lluís Companys de Barcelona i que duu vuit anys tancat. "L’edific ha patit un procés de degradació molt ràpid i era imprescindible actuar amb urgència", ha declarat Mundó. També ha dit que es preveu destinar el solar de 5.400 metres quadrats a la construcció d’una nova seu per l’Audiència de Barcelona i que, mentre no es faci, se’n cedirà l’ús a l’Ajuntament.

Per ara no hi ha cap data per a l’edificació de la nova Audiència. Mundó s’ha marcat com a objectiu que "en un termini de cinc anys vista" es puguin començar les obres, però ha insistit que això no és cap compromís, perquè primer s’ha d’acabar l’enderroc -que durarà vuit mesos i costarà 2,8 milions- després cal refer el projecte que s’havia dissenyat el 2010 per ubicar-hi la nova Audiència i una sèrie de jutjats que finalment s’han traslladat a la Ciutat de la Justícia, i més tard, abans de construir, encara caldrà fer tots els tràmits administratius i pressupostaris per tancar la partida necessària. Justícia calcula que el nou edifici costarà uns 50 milions d’euros, quinze menys que els que es preveien al projecte del 2010.

La construcció de la nova seu de l’Audiència permetria dur a concentrar totes les sales del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al palau de la Justícia, situat també al passeig Lluís Companys, perquè ara en té de disperses a edificis arrendats als carrers Roger de Flor i Pau Claris i a la Via Laietana. Només l’immoble del carrer Pau Claris, per exemple, costa aproximadament un milió d’euros l’any en lloguer. Però les obres encara trigaran i això queda clar amb la decisió de fer obres al palau de la Justícia per adequar-hi millor l’espai mentre no es traslladi l’Audiència. Per això el Govern preveu cedir temporalment el solar a l’Ajuntament de Barcelona, que al seu torn en podrà cedir l’ús als veïns del barri.

L’enderroc, segons Mundó, és "un pas ferm" en la direcció de la construcció de la nova Audiència i per convertir el passeig Lluís Companys en el segon pol judicial, després de la Ciutat de la Justícia. Però admet que el procés serà més lent del que alguns voldrien. El president de l’Audiència Provincial de Barcelona, Antonio Recio, també ha parlat aquest matí del projecte de construcció del nou edifici i ha dit que c onfiava que "en tres o quatre anys" es poguessin traslladar. "Ho dic perquè, per naturalesa, sóc optimista", ha afegit. Mundó, més tard, li ha rebaixat l’optimisme: "respecto absolutament les opinions del president de l’Audiència de Barcelona, i en la mesura que no té la responsabilitat de la construcció de l’edifici entenc les seves paraules com un desig, que a mi m’agradaria, però és un termini massa just".

Tot i aquesta discrepància Recio, a la presentació de la Memòria judicial de l’Audiència que s’ha fet aquest matí, ha destacat diverses vegades la bona sintonia amb el departament de Justícia i l’esforç d’aquest darrer per dotar l’administració de justícia dels recursos que necessita per funcionar.

El 14 de juny començarà l’enderroc manual d’alguns elements de l’edifici, situat al capdavall del passeig, al cantó Llobregat, i la maquinària pesada hi començarà a treballar d’aquí a tres setmanes. Mundó ha admès que l’edifici és un perill pel seu mal estat i que hi han entrat diverses vegades per robar-hi o l’han intentat ocupar i que els Bombers hi han hagut d’actuar quan ha fet vent perquè queien fragments de la façana o alguns vidres. Per això ara mateix tota la façana està recoberta d’una xarxa verda. Just fa tres setmanes els Mossos haurien arrestat un grup de persones que intentaven entrar a l’edifici amb una serra radial.