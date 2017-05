El Govern estudia demanar 740 milions al banc europeu d'inversions per acabar l'L9

La Generalitat està avaluant si sol·licita al Banc Europeu d'Inversions (BEI) un préstec de 740 milions d'euros per acabar els 50 quilòmetres de tram central de l'L9 del Metro de Barcelona, el que unirà Zona Universitària i la Sagrera.

El Govern calcula que falten uns 1.150 milions per acabar el tram, i haurà de sufragar la resta de la infraestructura amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat mentre duri l'obra.

Els Pressupostos de la Generalitat per al 2017 destinen 348 milions d'euros per l'L9, dels quals 239 són per pagar concessions. Dels 109 restants només 48,5 aniran destinats a pagar obres, mentre la resta és per amortitzar el deute.

La Generalitat està centrada a continuar els treballs de l'L9 i l'L10 del Metro cap a la Zona Franca, és a dir, el branc sud de l'L9 que ha de connectar el Gornal amb el Polígon Pratenc de la Zona Franca. Aquestes obres es preveuen acabar el 2017.