El Govern estudia implantar proves d'aptitud personal per poder fer Medicina a partir del 2018

De les dotze titulacions universitàries que requereixen més d'un 12 en la nota de les proves d'accés a la universitat (PAU), set són titulacions de medicina. "A les universitats de medicina arriben els millors estudiants de cada curs", ha assegurat Joan Ribera, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU). Ara bé, això significa que els qui treuen més bona nota són els més aptes per ser metges? Ja fa temps que el debat està obert i el Govern ha volgut posar fil a l'agulla i assegurar que els qui estudien medicina també tenen les capacitats personals i emocionals que es necessiten per exercir la professió. Per això, Universitats està estudiant implantar una prova d'aptitud personal (PAP), com les que ja s'estan provant a magisteri, abans d'accedir a la universitat.

Així ho ha explicat el secretari d'Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, en unes jornades sobre formació de metges. Segons ha explicat, els joves de batxillerat que vulguin estudiar medicina i que facin la selectivitat l'any que ve (per tant, ara fan primer de batxillerat) s'enfrontaran a aquestes proves, que valoraran les competències comunicatives, per exemple. El projecte està en una fase embrionària i el Govern ho tirarà endavant si té garantit el consens de totes les universitats públiques. Segons Navarro, de les primeres converses amb els rectors en tenen una "sensació bona".

De moment, però, Universitats encara no té definit si serà una prova pilot o bé s'aplicarà a tots els estudiants que vulguin començar la carrera el curs 2018-2019, ni tampoc si les proves d'aptitud personal seran discriminatòries (si no se superen invalidaran l'estudiant per entrar a medicina), sumaran la nota a les PAU o s'utilitzaran només per desempatar entre estudiants.

Aquesta iniciativa que impulsarà Universitats és un pas més per formar estudiants d'acord amb les seves competències tant acadèmiques com personals, també de cara al replantejament global que el Govern vol fer de les PAU de cara el curs vinent. De fet, Navarro ha suggerit que aquestes proves es podrien estendre a altres carreres, com les enginyeries.