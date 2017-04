El Govern incrementarà les hores setmanals d'intèrprets per a l'alumnat sord

El departament d’Ensenyament ha autoritzat la contractació del servei d’interpretació en llengua de signes catalana per als estudiants amb sordesa el curs que ve. Segons ha anunciat el Govern aquest dimarts, hi destinaran 749.620 euros. Això permetrà un increment de les hores setmanals d’intèrprets, de les 840 actuals a 1.000 el curs vinent.

Mitjançant aquest suport, l’alumne tindrà accés lingüístic als continguts curriculars i a qualsevol comunicació verbal que es produeixi en el context d’aula. Els centres de recursos per a deficients auditius (CREDA) són els responsables d’assignar aquest suport d’intèrpret a l’alumnat amb sordesa, adaptat a les necessitats educatives de l’ educació postobligatòria i a les competències de l’alumnat en aquestes edats.

En termes generals els CREDA són els serveis de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i comunicació que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. Els criteris pels quals s’assignen els intèrprets són pedagògics, i el percentatge d’hores està condicionat per la realitat de cada alumne i les característiques dels estudis. Actualment hi ha 10 CREDA distribuïts per tot el territori.