El Govern endurirà les inspeccions als centres que fan la renovació de permisos de conduir

El Govern incrementarà les inspeccions als centres que renoven permisos de conduir perquè siguin més "estrictes" amb els conductors, especialment els de transport col·lectiu, segons ha informat aquest dilluns en una roda de premsa. D'aquesta manera es vol assegurar que els conductors reuneixen totes les condicions físiques i psíquiques per posar-se al volant.

"Volem tenir la seguretat que es fa bé la feina i que no és un colador. No és un tràmit, ens hi va la vida" ha afirmat el conseller d'Interior, Jordi Jané, acompanyat del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull. Ho ha fet durant la presentació d'un paquet per reforçar la seguretat en el transport amb autocar el mateix dia en què es compleix un any de l' accident d'un auctocar a Freginals, on van morir tretze noies.

Una de les principals mesures és incentivar l'ús del cinturó de seguretat en autocars que fan trajectes llargs, que és obligatori des del 2007.

Tretze boixos i una magnòlia

Aquest dilluns, la Universitat de Barcelona, ha volgut fer un homenatge a les tretze estudiants que van perdre la vida l'any passat a l'accident d'autocar a Freginals, al Monstià. L'acte s'ha fet al jardí Ferran Soldevila de l'Edifici Històric, on s'han plantat tretze boixos i una magnòlia, la mateixa planta que presideix la plaça dels Arbres de Freginals. L'acte l'ha presidit el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.