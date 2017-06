Interior destina 16,2 milions a una campanya forestal en què es podrien concentrar "focs grans en puntes de calor"

El departament d'Interior destinarà 16,2 milions d'euros a la campanya d'incendis forestals d'aquest any, en què, segons les previsions, es podrien concentrar "focs grans en setmanes de calor puntual". Així ho ha assenyalat aquest dimecres el conseller d'Interior, Jordi Jané, que ha alertat que aquest estiu "el problema més important no és la sequera, sinó les altes temperatures", ja que es preveuen més episodis intermitents de pluja durant els mesos de juny i juliol, com ha passat aquest cap de setmana.

Per la seva banda, el departament d'Agricultura destinarà més de 15 milions d'euros aquest any també a la prevenció d'incendis, segons ha destacat la consellera Meritxell Serret a la Comissió d'Interior.

Jané ha aprofitat la presentació de la campanya d'incendis forestals al Parlament per anunciar que abans de finals d'any convocaran 150 noves places de funcionaris per al Cos de Bombers i 150 més de voluntaris.