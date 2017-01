El Govern planteja equipar amb armilles i càmeres els Agents Rurals

El departament d'Agricultura estudia dotar d'armilles, càmeres de seguretat i esprais de defensa els Agents Rurals i oferir-los cursos d'autoprotecció després que un caçador matés a trets dos agents aquest dissabte a Aspa. El jutge ha ordenat l'ingrés a presó de l'home aquest dimarts. En una reunió amb els representants sindicals del cos, la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, també els ha explicat que desenvoluparan el reglament d'armes, pendent des del 2003, perquè alguns membres del cos puguin portar-ne en casos especials.

El Govern redactarà una instrucció amb consells per als controls de caça. Aquest dijous i durant el proper cap de setmana hi ha previstos nous controls i la conselleria no descarta incrementar el nombre d' efectius de les patrulles perquè estiguin formades per tres o quatre agents i no per dos, com fins ara. Serret assegura que la intenció del departament és aconseguir que els agents "se sentin segurs" treballant. Sobre el desenvolupament del reglament d'armes, la consellera d'Agricultura ha explicat que caldrà una " avaluació profunda" per veure quins grups especialitzats en poden portar. De moment els únics autoritzats són els agents que actuen contra caçadors furtius.

Els sindicats valoren positivament la reunió i esperen que la promesa de desenvolupar un reglament d'armes es concreti: "Hem tingut moltes promeses i no s'han concretat en res, s'ha fet tard", assegurava el coordinador de l'agrupació d'Agents Rurals de CCOO, Manel Vidal.

CCOO es planteja portar el Govern davant la Fiscalia

Els sindicats del cos fa anys que reclamen desenvolupar el reglament d'armes, previst en la llei del 2003. L'any 2008 fins i tot se'n va redactar un primer esborrany, que va quedar al calaix. Per això Comissions Obreres ha explicat que es planteja denunciar per la via judicial els antics responsables polítics, que no han atès la reclamació dels agents tot i les queixes d' agressions i amenaces: "No ens han fet cas, fins ara. Eren conscients del risc que correm i l'han ocultat", diu Vidal.

Des de l'any 2012, CCOO ha demanat als afiliats que comuniquin tots i cadascun dels incidents patits durant els serveis. Ara els recopilaran per adjuntar-los a una possible denuncia judicial o per reclamar responsabilitats patrimonials als antics càrrecs de direcció del departament als quals havien traslladat la seva preocupació.