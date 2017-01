El Govern pagarà 110 milions d'euros per les noves presons que substituiran La Model a Barcelona el 2018

"No hi ha marxa enrere" han assegurat el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau i el conseller de Justícia, Carles Mundó, sobre el tancament de la presó de la Model de Barcelona. Consistori i Generalitat han signat un conveni segons el qual el Govern assumirà la totalitat dels 110 milions d'euros que costaran els dos nous centres de preventius i règim obert, que s'ubicaran a la Zona Franca. La previsió és que la construcció comenci el 2018, tot i que no s'ha especificat una data concreta pel tancament de la vella presó.

El nou conveni transforma totalment l'anterior protocol signat per l'anterior alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i l'exconseller de Justícia, Germà Gordó, segons el qual el consistori avançava 30 milions d'euros per la construcció dels nous centres i que va rebutjar Colau quan va assumir l'alcaldia: "aquest conveni no només expressa voluntats sinó compromisos verificables", ha assegurat Colau.

Les noves presons, a la Zona Franca

Durant aquest 2017 l'Ajuntament prepararà els tràmits administratius per cedir dos solars a la Zona Franca on es construiran a partir de 2018 el nou centre de preventius (amb 55.000 metres quadrats) i el de règim obert (amb 13.000 metres quadrats) que substituiran la Model. Els equipaments dissenyats el 2009 s'hauran de repensar perquè els solars cedits pel govern Colau, són diferents.

Mundó ha reconegut que encara no "hi ha una data específica" pel tancament de la vella presó i el trasllat també dels presos que actualment hi ha al centre de Trinitat Vella, que també es tancarà.

El futur de la Model: memorial històric i equipaments de barri

L'alcaldessa de Barcelona ha assegurat que l'espai actual de la Model "retornarà als veïns de l'Eixample", com volia la ciutadania. L'alcaldessa ha explicat que actualitzaran amb el moviment veïnal les antigues propostes fetes per reutilitzar l'espai, que preveien una zona verda, una llar d'infants, una residencia per la gent gran o un casal de joves entre d'altres.

Sigui com sigui l'espai comptarà amb un memorial per recordar la història del centre i el seu paper "com a espai vinculat a la repressió de la Dictadura", en paraules de Colau, que ara es transformarà "en un espai obert a la ciutadania".

El conveni també estableix que l'Ajuntament compri per 5 milions d'euros part dels solars que ara ocupa la presó de Trinitat Vella. S'hi ubicaràn 265 pisos socials nous -110 dels quals seran per reallotjaments ja previstos actualment-.