El Govern preveu tenir el control total de Rodalies el 2020

El Govern ha desafiat el govern espanyol explicitant per primera vegada que preveu tenir el control total de la xarxa de Rodalies d'aquí a tres anys. L'endemà d'haver presentat les prohibicions dels cotxes antics a partir del 2019 per millorar la qualitat de l'aire, el Govern ha anunciat aquest dimarts algunes mesures per impulsar el transport públic, que han quedat recollides en el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya (PTVC).

Fa dos mesos, quan el conseller de Territori, Josep Rull, es va reunir per primera vegada amb el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ja li va reclamar el traspàs de la competència de Rodalies. "Hem volgut negociar amb el govern però ens han dit que no per activa i per passiva", ha lamentat Rull, que ha criticat que el govern del PP apel·li sempre a "l'interès general" per justificar la manca d'acord. "Hi ha una manera molt ràpida d'acabar amb l'interès general, que és sobreposar l'interès general dels ciutadans de Catalunya i que Catalunya tingui totes les competències en aquest sentit", ha afirmat.

Ara l'objectiu de la Generalitat és tenir competències plenes sobre Rodalies "no només per a la millora i optimització del servei, sinó també per poder augmentar l'atenció als ciutadans". El PTVC preveu que el 2020 la Generalitat assumeixi les competències de la gestió de la infraestructura, tot i que Rull no va concretar com ho farà el Govern.

De fet, el full de ruta dels propers anys en matèria de mobilitat deixa clar que el tren serà el mètode clau per atraure gent al transport públic. Per exemple, a partir del 2018 quan estigui en servei la doble via entre Vandellòs i Tarragona, es reorganitzaran els horaris per millorar les freqüències on la Generalitat ja sí que té competències. A més, s'acabaran els perllongaments de Terrassa i Sabadell amb les noves estacions, que hauran d'aportar uns 10 milions d'usuaris en aquestes línies: si el 2016 s'ha tancat amb gairebé 60 milions de viatgers, la previsió és de 70 milions d'aquí a 3 anys. Per poder absorbir l'increment d'usuaris, el Govern comprarà 15 trens nous, que permetran reduir a la meitat la freqüència entre Barcelona i Sabadell (de 10 a 5 minuts) i passar de 7-8 minuts a 5 en el cas de Terrassa.

Més enllà del tren, el Govern vol acabar de desplegar la xarxa d'autobusos exprés.cat, amb les línies Barcelona-Mollet i Lleida-Alcarràs aquest mateix any. A més, a la C-245, la C-31 i la B-23, els autobusos tindran preferència als semàfors i es crearan noves estacions a Girona, Lleida, Berga, Puigcerdà, la Bisbal, Falset i Mollerussa i se'n renovaran més, com la de Manresa, Vic, Igualada, Vilafranca o el Pont de Suert.