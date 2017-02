El Govern prohibirà l'extracció de corall per protegir-ne les darreres colònies a Catalunya

En els propers dies, la Generalitat prohibirà de cara a l'any que ve l'extracció de corall vermell durant 10 anys amb possibilitat de pròrroga. Durant aquest 2017, de moment, s'han limitat a la meitat les llicències d'extracció de corall, han passat de 10 a 5. Aquestes mesures són per protegir i conservar les colònies de corall vermell de les costes catalanes. La moratòria anirà acompanyada d'un seguiment científic de les poblacions de corall, que determinarà quines accions s'emprendran a partir del 2028.

La direcció general de Pesca i Afers Marítims del departament d' Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha adoptat aquestes mesures després que un grup de 14 científics adscrits a centres de recerca de Catalunya, França i Estats Units fessin un informe sobre la situació de les darreres poblacions de corall vermell a Catalunya. Els científics han arribat a la conclusió que el 90% de les poblacions de corall catalanes es troben en estat crític i que la recuperació d'aquestes només és possible si es frenen les activitats d'extracció. Segons l'informe es requereixen més de 30 anys perquè les poblacions de corall tinguin un bon nivell de conservació, per això demanen que es redueixin les extraccions durant els pròxims 20 anys.

La situació va arribar al Parlament el passat 31 de gener, on es va adoptar per unanimitat de tots els grups parlamentaris una resolució sobre la parada biològica del corall. Aquesta resolució va portar al govern a aplicar les recomanacions de l'estudi científic per la conservació del corall, que consisteixen a frenar la seva extracció, reforçar el control del furtivisme i dur a terme un seguiment de la recuperació de l'espècie.

Avui, als Serveis Territorials del Departament d'Agricultura a Girona, s'ha celebrat una reunió on han participat científics i on s'ha convocat a les confraries de Pescadors implicades i als corallers que han presentat llicència per a la campanya del 2017, per donar-los l'informe sobre l'estat del corall i respondre preguntes.

L'extracció de corall a Catalunya

A Catalunya la major part de colònies de corall vermell es troben a la costa de Girona, del Cap de Creus i Cap de Begur, i per tant, on es concentra l'activitat d'extracció. L'explotació del corall la regula la Comissió General de Pesca de la Mediterrània (CGPM), que en els últims anys ha donat 10 llicències d'extracció anuals. A causa de les noves mesures el nombre de llicències disminuirà notablement, en un 50%, i només se'n donaran 5.

Tot i això l'activitat furtiva i l'extracció il·legal de corall, que no té control, seguirà afectant el deteriorament de l'espècie.

El corall vermell (Corallium rubrum) es troba tant al Mediterrani com a l'Atlàntic, i des de l'antigüitat ha estat sobreexplotat per fer-ne ús en el món de la joieria. A la increïble demanda de l'espècie se li suma el seu lent creixement, que van portar al corall vermell a ser elevat a la categoria "en perill d'extinció" a la llista vermella de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura l'any 2015.