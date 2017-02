El Govern rectifica els canvis de la selectivitat

Més canvis en l'examen de selectivitat. Després que les novetats que va anunciar la setmana passada el secretari d'Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, desfermessin la polèmica entre estudiants i professors, ara el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) ha comunicat noves modificacions. Ho ha fet a través d'una carta als directors dels centres, que estaven inquiets pels canvis a mig curs.

El comunicat concreta que a les 4 assignatures que es podien escollir -llatí, matemàtiques, matemàtiques aplicades a les ciències socials i història i fonaments de l’art- ara s'hi suma història de l'art. No es tracta de fer un examen més, sinó que simplement es permet escollir entre història i fonaments de les arts i història de l’art. Per tant, segueixen sent només 4 exàmens, però els alumnes tindran 5 opcions per escollir.

Una altra de les novetats és que, a la fase específica -que els alumnes fan voluntàriament per apujar nota- es podrà comptabilitzar l' examen fet a la fase general. Fins ara els alumnes feien 3 exàmens a la fase específica i es comptaven les dues millors notes. Ara, si treuen millor nota a l'examen de matèria comuna, aquesta nota comptabilitzarà també per a la fase general. Per tant, ara s'escolliran les dues millors notes d'un total de 4 exàmens -3 de la fase específica i 1 de matèria comuna-. En cap cas es tracta de fer dues vegades un examen de la mateixa assignatura.