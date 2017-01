El Govern sacrificarà la meitat dels animals de l’Illa dels Bous

Decisió dràstica. La Generalitat ha optat per sacrificar la meitat dels disset bous braus que des de fa anys viuen en estat salvatge a l’Illa de Vinallop, també coneguda com Illa dels Bous. Les condicions en què viu aquest bestiar, alguns d'ells famèlics tal com va avançar l'ARA al setembre, i la pressió de les entitats del territori han dut el Govern a moure fitxa. La decisió de sacrificar part dels animals l'ha confirmat aquest divendres el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Xavier Pallarés, insistint que és la solució que avalen dos informes dels departaments d’Agricultura i Territori i Sostenibilitat.

Els animals viuen en una petita parcel·la de terra de 20 hectàrees situada enmig del riu Ebre aigües avall de Tortosa. D’acord amb aquests documents, hi ha un nombre excessiu d’animals en relació a les dimensions de l’illa; no hi ha prou pastures per alimentar-los, i a més alguns estan malalts. Es calcula que se sacrificaran entre set i vuit animals. “El que plantegem és matar els més dèbils i malalts, perquè deixin de patir i evitar que puguin contagiar als altres, i controlar-ne la resta”, apunta Pallarés tot assenyalant que es faria un seguiment de la resta d’exemplars.

Ara bé, encara no hi ha data perquè s’executi la decisió ni detalls de com es durà a terme. Què es farà amb els animals morts? S’enterraran a l’illa? S’hauran d’evacuar fora? A la memòria col·lectiva del territori encara està present l’episodi d’onze bous braus en estat salvatge que també van ser sacrificats pels agents rurals l’estiu del 2009 a la serra del Montsià i que es va tardar més de dos mesos a retirar-ne les restes.

La decisió de matar part dels animals tampoc no ha agradat gens a les entitats que fins ara s’han abocat a portar-los menjar per evitar que morissin de fam. “És indignant. De totes les solucions que podien adoptar han triat la més inhumana i inútil”, ha manifestat Saray Segarra, presidenta de l’Associació Progat de Deltebre. Ha precisat que sacrificar els animals ara no solucionarà el problema ja que d’aquí tres anys s’hauran reproduït i n’hauran de sacrificar vuit més.

Per a Progat la solució seria esterilitzar els mascles i d’aquesta manera la colònia s’acabaria d’una manera natural. “Ara mateix no hi ha animals ni famèlics ni malalts. Sacrificaran animals sans”, ha afegit. Una afirmació que també sosté Joaquim Martí, president de l’Agrupació de Penyes Taurines de les Terres de l’Ebre.

La proposta de les penyes taurines passa per treure alguns animals de l’illa i donar-los a ramaderies de la zona. “N’hi ha moltes d’interessades”, ha assenyalat Martí. Una opció que des de la delegació del Govern s’ha descartat perquè traslladar-los representaria infringir la normativa en matèria de traçabilitat que obliga a sacrificar tots els animals sense control veterinari. “Treure uns animals que poden estar malalts podria ocasionar uns danys incalculables”, ha afirmat el delegat. No obstant, la proposta de l’Agrupació de Penyes és sanejar-los abans i que la pròpia Administració, propietària de l’illa, creï una explotació ramadera que permeti treure els bous de forma periòdica de l’illa com s’havia fet antigament.

La decisió del sacrifici descarta l’opció que el passat mes d’octubre va apuntar el departament d’Agricultura de mantenir tots els bous a l’illa i separar-los per sexe per controlar-ne la reproducció. El 2012, ja hi va haver un episodi semblant de bous braus famèlics a l’Illa de Vinallop, en aquell moment el departament d’Agricultura es va comprometre a traslladar-los a un lloc adequat, un compromís que no ha arribat a complir mai.