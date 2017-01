El Govern dona suport a la regidora de Badalona Fàtima Taleb, víctima d'insults racistes

La direcció general d' Assumptes Religiosos de la Generalitat ha expressat el seu suport a la regidora de Badalona (Barcelonès) Fátima Taleb, membre del govern local per Guanyem Badalona, que ha denunciat haver patit diversos "actes de racisme i islamofòbia" i ha demanat "aturar l'odi amb més cultura religiosa".

En un tuit, la direcció general d'Assumptes Religiosos s'ha sumat a la campanya #TotesSomFatima i ha escrit: "Ja n'hi ha prou d'agressions per motius de creences!". "Aturem l'odi amb més cultura religiosa i fomentem la convivència amb més solidaritat", afegeix la direcció general d'Assumptes Religiosos després que Taleb hagi fet públic en una carta publicada a la pàgina web del seu partit que ha patit d ues agressions racistes en una setmana.

També la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha demanat que no hi hagi "cap atac ni menyspreu a ningú per raó de sexe, origen o religió". També ha mostrat el seu suport a la regidora i ha confirmat que si s'obren diligències per aquest cas, el Govern es personarà com a acusació particular. Ho ha dit en una piulada a Twitter.

Si s'obren diligències, @aferssocialscat @govern estarem amb tu , com acusació popular.

Fàtima, no estas sola !#TotesSomFàtima"

— Dolors Bassa (@dolorsbassac) 31 de gener de 2017



La Unitat contra el Feixisme també s'ha unit a la campanya de suport a la regidora i ha demanat que no hi hagi cap agressió "sense resposta".

Taleb explica que un home la va insultar i la va escopir dilluns passat 23, i un grup de persones la va insultar també pel carrer dijous passat dia 26 "per ser diferent i ser musulmana".

El ple de l' Ajuntament de Badalona votarà demà si es persona en el cas de la denúncia per islamofòbia sofert per la regidora