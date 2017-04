Gràcia farà una festa major de primavera només per als veïns

Els més de dos milions de visitants que desembarquen cada any a la festa major de Gràcia són una llosa massa gran per a molts veïns que decoren els carrers. I aquest any han buscat una alternativa organitzant una festa major de primavera: “L’objectiu és fer una festa per als graciencs i gracienques capgirant la massificació de la festa major”, assenyala un dels promotors de l’esdeveniment, que tindrà lloc els dies 26, 27 i 28 de maig a la plaça de la Vila. La festa, organitzada pel Moviment Popular de Gràcia (MPG), inclourà activitats infantils com una gimcana o tallers de manualitats, teatre, una cursa amb carrets de compra guarnits -en un gest de complicitat cap a la festa major- o concerts de rumba de petit format amb grups locals.

Les mesures que han anat implantant des del districte els últims anys per fomentar la programació d’activitats diürnes i reduir l’oferta de franja nocturna no han servit per aturar l’allau de gent que visita la vila del 15 al 21 d’agost. Tampoc ha funcionat la limitació dels horaris als carrers fins a les dues del matí entre setmana o a la una a les principals places cada dia. Veient la impossibilitat de reduir de manera notòria la xifra de visitants tant locals com forans, diverses associacions i carrers han decidit, segons ha pogut saber aquest diari, organitzar la primera festa major de primavera.

Progrés, Llibertat i la Perla

La nova festa ja compta amb el suport de tres carrers: Progrés, que va guanyar el concurs de guarnits del 2013, Llibertat i la Perla. Altres carrers encara han de decidir en assemblea si s’hi acaben sumant. Membres de la comissió de festes del carrer Fraternitat de Baix, vencedor a l’última edició, hi participaran a títol individual. També té l’aval d’entitats com la plataforma Gràcia On Vas, la Xarxa d’Aliments, el Banc Expropiat, l’Assemblea Llibertària l’Oca de Gràcia o els ateneus de La Torna i La Barraqueta, que organitzen les festes alternatives al carrer Sant Pere Màrtir i a la plaça del Raspall, respectivament.

Els organitzadors no amaguen el seu desig que la Fundació Festa Major o la Coordinadora de Colles de Cultura Popular de Gràcia, que engloba castellers, diables, bastoners o trabucaires, participin a l’esdeveniment, tot i que de moment no han pres part en cap de les reunions preparatòries que s’han celebrat: “Estem treballant perquè a la pròxima assemblea, que es farà el 27 d’abril, hi siguin. Hem obert la porta a tot el teixit associatiu gracienc”.

Des de la Fundació Festa Major, que agrupa la vintena de carrers que guarneixen cada any, s’assegura que de moment no els han convidat a les dues reunions que s’han dut a terme. “Ens han demanat la sala de reunions per trobar-se, però no la nostra participació”, revela la presidenta, Carla Carbonell, que deixa clar que no posaran “cap entrebanc a la seva celebració” i que “escoltaran i valoraran la seva proposta”.

El turisme, cosa de l’Ajuntament

La màxima responsable de la Fundació assegura que “si és una festa participativa i no de caire partidista i ens hi sentim còmodes hi serem, igual que participem en activitats organitzades per altres entitats”. En aquest sentit, alerta que “si es menysté la festa major o es diu que els carrers la celebren per fer negoci, quan fa un any que hi treballen desinteressadament, les comissions se’n desmarcaran”. Carbonell admet sense embuts la massificació, però afegeix que “no li toca a la festa major resoldre els problemes de gentrificació”, sinó a l’Ajuntament de Barcelona. “Fa molts anys que no fem crides perquè la gent vingui, sinó campanyes de civisme o de respecte als guarnits”. El sentit únic amb punt d’entrada i sortida o el personal municipal que obre o tanca el pas en funció del volum de gent són els pocs recursos que té la Fundació per regular l’allau de gent, que es produeix sobretot de “sis a vuit de la tarda, no a les nits”. L’ARA va intentar parlar dimecres amb el regidor de Gràcia, Eloi Badia, però no va ser possible.

Carbonell apunta que una possible solució que no s’ha arribat a posar mai sobre la taula és ampliar l’oferta aquella setmana: “Es podria fer una activitat paral·lela més enfocada als turistes, aquells dies, però no ho hem abordat amb l’Ajuntament”.