Gràcia ultima els preparatius del bicentenari de la seva festa

El barri de Gràcia ultima els preparatius per celebrar el bicentenari de la seva festa major. Els actes començaran demà, amb el pregó a càrrec de l’actriu Agnès Busquets i el periodista Roger de Gràcia. La festa major s’allargarà fins al 23 d’agost, amb els carrers guarnits que s’estan acabant d’enllestir, tot i que ahir ja es podien veure els primers resultats d’aquesta decoració. De fet, l’edició d’aquest any compta amb dues iniciatives per reduir l’impacte ecològic i els residus tant als carrers com a les places, segons va destacar ahir l’Ajuntament de Barcelona. D’una banda, els gots de plàstic d’un sol ús se substituiran per gots reutilitzables, mentre que, de l’altra, s’aplicarà una mesura sobre la neteja d’alguns espais, ja que les entitats i els comerços lligaran les bosses de les papereres de cartró quan estiguin plenes i les portaran a punts acordats amb el servei de neteja. Segons el consistori, totes dues iniciatives ajudaran a reduir les despeses en neteja i fomentaran la responsabilitat de mantenir els espais nets.

Una altra mesura d’aquesta edició serà la limitació del so a través de la implantació de limitadors als 50 escenaris on es faran les actuacions musicals de la festa per respectar el descans dels veïns. També es reforçarà el servei de neteja, amb un augment del 125% del personal habitual. En paral·lel, els Bombers de Barcelona van fer ahir algunes tasques de prevenció davant possibles incidents a la festa major de Gràcia. Els efectius van recórrer els carrers del barri per localitzar possibles deficiències perquè, a partir de demà, estigui tot a punt. Van revisar que els passos pels vehicles de bombers siguin adients i que les boques d’aigua funcionin correctament.