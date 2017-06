El Gremi de Restauració carrega contra les moratòries de Colau

Xoc entre l’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Restauració de la capital catalana. El motiu? El nou pla d’usos que l’Ajuntament vol aplicar al districte de Sants-Montjuïc, que limita l’obertura de nous bars i restaurants al casc antic del barri, una mesura anunciada ahir pel govern d’Ada Colau per posar remei a les molèsties pel soroll que fa temps que pertorba el descans dels veïns.

Per a l’Ajuntament de Barcelona, és una mesura que “arriba tard”, com va afirmar ahir la regidora de Sants-Montjuïc, Laura Pérez, en roda de premsa. Per a la patronal dels restauradors el nou pla del govern “és un episodi més d’una política municipal que perjudica la recuperació econòmica”, com assegura a l’ARA el director general del Gremi de Restauradors, Roger Pallarols, que amenaça de portar l’Ajuntament de Barcelona als tribunals.

“És molt trist que el nivell de conflictivitat amb l’Ajuntament no s’aturi i que hàgim de recórrer a processos judicials perquè sigui un jutge qui faci preservar els interessos de la restauració”, es queixa Pallarols, que recorda que el sector està en plena negociació amb el consistori per l’ordenança de terrasses i que al març un jutge va anul·lar la reducció de l’horari de les terrasses dels carrers Blai i Blesa, al barri del Poble-sec. “Ja tenim prou restriccions horàries i moratòries”, diu el director general del gremi. Actualment, de moratòries que impedeixen obrir temporalment nous locals de concurrència pública n’hi ha d’actives a Ciutat Vella, a Sant Antoni i a Sants mateix, dictada ara fa un any.

Garantir el descans dels veïns

Des de l’Ajuntament de Barcelona, la regidora Laura Pérez va recalcar ahir que actuar al casc antic de Sants és “necessari per garantir un equilibri d’usos que permeti descansar als veïns”. En concret, l’espai que quedarà afectat pel pla d’usos és l’anomenat Triangle de Sants-Hostafrancs, que correspon a l’àmbit delimitat pels carrers de la Creu Coberta i Sants, el passeig de Sant Antoni i el carrer de Tarragona, incloent-hi la plaça d’Osca, el carrer Riego i el seu entorn. Es tracta d’una zona on, des de fa temps, els veïns denuncien molèsties pels sorolls i per la concurrència de gent ben entrada la nit.

Segons va explicar ahir la regidora del districte, al Triangle de Sants-Hostafrancs hi ha 18,9 locals per cada 1.000 habitants, una xifra similar a moltes zones de Gràcia o de Ciutat Vella, on també s’estan preparant mesures per limitar els bars i restaurants. Per a la regidora, a Sants fa temps que l’equilibri d’usos s’ha trencat, cosa que perjudica els residents del barri. “Només a la plaça d’Osca hi ha 13 bars o restaurants”, va il·lustrar la regidora.

Des de l’Associació de Comerciants de la Creu Coberta, que inclou l’espai afectat pel nou pla d’usos, opinen que efectivament el barri ha esdevingut un clúster de restauració, amb un punt d’excés. “Ja és bo que hi hagi molts restaurants, però no volem que només hi hagi bars i restaurants”, diu el seu portaveu, Lluís Llanas, que conclou: “Ara per ara donem per bo el pla d’usos, estem a favor d’un tipus de comerç com més divers millor. I si veiem que no funciona, n’haurem de parlar”.

Morir d’èxit

També a l’Associació de Veïns Centre Social de Sants validen el pla d’usos que proposa l’Ajuntament. “Hi ha un excés de restaurants, a la plaça d’Osca i Creu Coberta ja és un monocultiu”, assegura el seu portaveu, Jordi Falcó, que lamenta que la plaça d’Osca “hagi mort d’èxit”. “Al final es tracta de la gestió de l’espai públic, i els veïns tenim dret a passar pels nostres barris sense haver d’anar esquivant terrasses”, conclou Llanas.

De moment, de cara a l’estiu, a banda de la limitació a nous locals també es desplegarà un equip d’educadors que “faran pedagogia” entre les persones que es queden a la plaça d’Osca un cop han tancat les terrasses, que a ra funcionen amb un horari limitat -els restaurants hi estan en desacord perquè fa perdre llocs de treball-, que implica plegar a les 23 hores entre setmana i a la mitjanit els divendres i vigílies de festiu.

Des del Gremi de Restauració, Roger Pallarols reitera que el sector dels bars i restaurants “és clau per a la recuperació econòmica” de Barcelona, i que ni les moratòries ni les limitacions horàries hi ajuden. “La restauració crea el doble d’ocupació que la mitjana dels altres sectors productius, i mesures com les de l’actual govern creen incertesa al món empresarial, allunyen les inversions i frenen la recuperació”, conclou Pallarols.