El Gremi d'Hotels de Barcelona porta als tribunals el pla de Colau per limitar els hotels

El Gremi d'Hotels de Barcelona ha presentat un recurs contenciós administratiu contra el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT), que va aprovar l'Ajuntament de la ciutat al gener perquè "podria provocar la decadència de la planta hotelera de la ciutat". Segons han apuntat els hotelers en un comunicat, el pla de Colau impedeix que es puguin realitzar reformes estructurals en els establiments, cosa que comportarà una "situació de degradació progressiva de més de la meitat dels hotels de Barcelona".

No obstant el recurs contenciós administratiu del Gremi d'Hotels, la memòria del PEUAT –que centrifuga els nous hotels a la perifèria i impedeix que se'n creïn de nous al centre– deixa clar que les reformes estan permeses sempre que no comportin l'enderroc de l'edifici. Als establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut i residències col·lectives docents d’allotjament temporal existents a la zona blindada, diu el PEUAT, "s'admetran obres per permetre la seva posada al dia i la modernització periòdica necessària per mantenir el parc existent en condicions òptimes", i s'incentivarà la reducció de places quan la reforma sigui molt important. "Tot plegat, sense que en cap cas puguin comportar un increment de les places existents ni la creació de més establiments", diu el text.

El PEUAT també estableix que quan les obres comportin una intervenció global en els fonaments o l'estructura de l’edifici, caldrà que es redueixi en un 20% el nombre de places existents.

El Gremi creu que empitjorarà la qualitat turística de la ciutat

No obstant això, el Gremi d'Hotels de Barcelona defensa que "l’aplicació d’aquesta mesura a la pràctica impedirà que es puguin dur a terme reformes estructurals als establiments hotelers de la ciutat". El PEUAT, defensen, "farà minvar la qualitat dels hotels i, irremissiblement, empitjorarà la qualitat turística de la ciutat i, per tant, del turisme que ens visita". Un fet, continua el Gremi a través d'un comunitat, "que redundarà en la qualitat de vida dels veïns i en el dinamisme econòmic de la ciutat, i perjudicarà l’arribada de fires, congressos i altres grans esdeveniments que generen un important i positiu impacte socioeconòmic a Barcelona".

D'altra banda, el Gremi d’Hotels de Barcelona considera que el PEUAT vulnera diversos aspectes que són fonamentals per al teixit empresarial de la ciutat. De fet, el sector hoteler "no se sent partícip del text aprovat al ple de l’Ajuntament de Barcelona, que priva de llibertat l’empresari per dinamitzar el seu negoci". En aquest sentit, l’entitat lamenta "que s’hagi arribat a aquesta situació com a conseqüència d’una manca de diàleg de l’Ajuntament de Barcelona amb el sector hoteler de la ciutat".