Blanes manté la bona estrella

El principal premi de la Grossa de Cap d'Any ha caigut aquest any a Blanes, un municipi de la comarca de la Selva que està en ratxa. Aquest cop, la sort l'ha repartida l'Estanc del Mercat, que ha venut 20 butlletes del primer premi, el 09260, premiades cadascuna amb 100.000 €. En total, hauria repartit 2 M€.

En els darrers tres anys, han caigut fins a quatre premis importants en aquesta població: dos cinquens i un quart premi de la Loteria de Nadal i el d'aquest dissabte, el més important: el primer premi de la Grossa de Cap d'Any. El número també es va vendre per internet a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i a Manlleu (Osona).

"Creiem que l'hem venut bitllet a bitllet, està molt repartit i ha tocat a gent molt humil", ha explicat el propietari de l'establiment, Ricard Borrell. Situat al barri de Mas Enlaire, i a tocar del mercat municipal, els clients habituals són gent del barri. Cap dels guanyadors s'ha acostat fins a l'Estanc per compartir l'alegria.

"Tothom està amagat", diu amb un somriure el Ricard. Només la presència dels periodistes, l'alegria dels propietaris i dependents del local i el so del clàxon d'alguns vehicles que el fan sonar en passar per davant de l'establiment delaten que allà hi passava alguna cosa extraordinària i anormal.

El 09260 va arribar a l'estanc per atzar. "Tot i que podem demanar números, aquest no ens l'havia demanat ningú", i el van vendre com qualsevol altre número també aleatòriament, segons el sol·licitaven els clients. Com passa sovint, no hi ha cap treballador ni responsable de l'establiment que tingui cap butlleta premiada: "Però estem molt contents perquè segur que li ha tocat a gent que ho necessita", explica el Ricard als periodistes.

Davant l'absència de premiats, cap a les 14.30 s'hi ha acostat el personatge de la Grossa en carn i ossos per escenificar en directe, amb el Ricard i el seu fill Roger, de 13 anys, que la Grossa havia tocat allà. Minuts abans, l'actriu blanenca Maria Sola, que dóna vida a la Grossa de Cap d'Any a les imatges de publicitat i als anuncis de promoció, també s'ha presentat a l'Estanc per felicitar els propietaris.

Un estanc amb sort

Obert fa 14 anys, aquest és el primer premi important que dóna l'Estanc. Borrell recorda, però, que el desembre del 2015 un client habitual va obtenir 50.000 € en el Rasca-rasca en una butlleta que li va vendre Glòria Almendros, treballadora de l'establiment. Des de llavors, el premiat "és el nostre millor client", explica el propietari, i afegeix que els qui ho saben demanen a la Glòria que els triï la butlleta del Rasca-rasca "per si els torna a portar sort".

Amb aquests 2 M€ repartits, el Ricard confia que el seu negoci es convertirà en talismà i incrementarà la venda de butlletes de la Grossa, sobretot de cara al pròxim sorteig, el de Sant Jordi, que dilluns es posen a la venda. Caldrà, però, que primer faci una bona campanya informativa perquè aquest dissabte, tot i haver donat el premi, alguns dels seus clients encara no sabien què era això de la Grossa.

L'Estanc del Mercat és en un barri que té bona estrella. Molt a prop, a menys de 50 metres, i a la mateixa voravia, hi ha una administració de loteria de l'Estat, la número 3, que l'any 2015 va vendre part del cinquè premi de la Grossa de Nadal.