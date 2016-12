La Grossa de Cap d'Any ofereix la possibilitat de comprar bitllets fins al mateix dissabte 31 de desembre

La Grossa de Cap d'Any encara la recta final per al sorteig de dissabte. Una de les novetats d'aquest any és la possibilitat de comprar bitllets fins al mateix dia del sorteig, és a dir, el dissabte 31 de desembre. Es podrà fer fins a les 11 del matí a qualsevol dels 2.000 punts de venda que hi ha distribuïts pel territori, a través d'internet o a la seu de Loteria de Catalunya de Barcelona.

El sorteig es farà als estudis de TV3 dissabte 31 de desembre a les 12 del migdia. La gala la conduiran els col·laboradors del programa 'Divendres' de TV3 Marta Carreras i Oriol Soler. Durant el programa, també s'oferirà un premi addicional d'un telèfon mòbil al qual podran optar tots els espectadors que tinguin o no bitllets de la Grossa i que endevinin la terminació del primer premi.

Segons ha informat Loteria de Catalunya en un comunicat, aquest any hi ha 933.310 bitllets que tindran algun tipus de premi. En total, es repartiran cinc grans premis d'entre 100.000 euros i 2.500 per 5 euros jugats, a més d'altres premis menors. Els números que obtinguin algun tipus de premi podran cobrar-lo fins al 31 de març del 2017.

La Generalitat va anunciar a l'octubre que a la Grossa de Cap d'Any s'hi afegirà un nou sorteig, en aquest cas, per Sant Jordi. Es farà per primera vegada el 27 d'abril de l'any que ve amb un total de 80.000 números a la venda.