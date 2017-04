Tot a punt pel sorteig de la Grossa de Sant Jordi... que es fa per la Mare de Déu de Montserrat

Avui encara es poden comprar bitllets de la Grossa de Sant Jordi perquè, encara que tot està preparat pel sorteig, no és avui que es farà, sinó dijous vinent, el dia de la Mare de Deu de Montserrat. El 27 d'abril la Grossa de Sant Jordi, que coincideix amb el 30è aniversari de Loteria de Catalunya, repartirà 5 grans premis. En total, s'han posat en marxa 80.000 números amb una tirada de 12 milions d'euros, 10 en paper i 2 en línia.

L'estructura de premis és la mateixa que la de la Grossa de Cap d'Any, l'única diferència és que de cada un dels 80.000 números que hi ha per al sorteig se n'han fet 30 bitllets, en lloc de 85. Qui tingui un bitllet que concordi amb el primer premi s'endurà 100.000 euros -20.000 per euro jugat-. El segon premi és de 32.500 euros; el tercer, de 15.000; el quart, de 5.000; i el cinquè; de 2.500.