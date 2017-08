L'Estat mobilitza agents de la Guàrdia Civil de fora de Catalunya pel dispositiu del Prat

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha explicat aquest matí que agents de la Guàrdia Civil de fora de Catalunya "s'estan desplaçant" a l'aeroport del Prat per augmentar la presència d'aquest cos policial als controls de seguretat dels viatgers. El desembarcament progressiu de guàrdies forma part del dispositiu anunciat ahir per afrontar el conflicte laboral dels vigilants de l'empresa Eulen, que demà faran una nova jornada de vaga parcial i es tornaran a reunir en assemblea. De fet, l'increment de la Guàrdia Civil serà més evident a partir de dilluns, quan la vaga parcial passarà a ser de 24 hores i indefinida, ja que els agents podrien acabar substituint els treballadors d'Eulen.

En declaracions a l'agència Efe, De la Serna ha concretat que el dispositiu per ampliar els efectius de la Guàrdia Civil "ja està en marxa". El ministre ha destacat que ahir es va demanar a l'Institut Armat que activés els preparatius i que aquest dissabte hi ha guàrdies procedents d'altres comunitats autònomes que es dirigeixen a l'aeroport de Barcelona. També ha insistit que si s'aprecia que el desplegament de la Guàrdia Civil és insuficient, "es reforçarà en la mesura que calgui" per evitar problemes de seguretat i d'ordre públic.

De la Serna ha avançat que al final el govern espanyol serà qui gestionarà el laude arbitral forçós si demà l'assemblea dels vigilants rebutja la proposta de mediació del Govern acceptada per Eulen. El ministre ha recordat que aquesta assemblea és "l'última oportunitat" dels treballadors per "votar de manera favorable" la proposta sorgida de la mediació, perquè ha afegit que l'Estat ja ha engegat el procés per tirar endavant el laude arbitral obligatori. Així, s'establirà un àrbitre que decidirà, amb caràcter vinculant per a totes les parts, quines han de ser les condicions laborals dels vigilants.

El ministre de Foment ha advertit que al govern espanyol no li "tremolarà la mà" a l'hora d'aplicar, en el marc de la legalitat vigent, "el que calgui" per garantir la seguretat i l'ordre a l'aeroport del Prat. També s'ha mostrat confiat que "altres sindicats" puguin fer "entrar en raó" el comitè de vaga perquè utilitzi un sistema en què els treballadors "puguin acceptar unes condicions que els són favorables". "D'altra manera, ja no hi ha marge de negociació".

Sense estendre's a altres infraestructures

Finalment, De la Serna ha considerat que el conflicte de l'aeroport de Barcelona no s'estendrà a altres infraestructures de l'àmbit del transport. El motiu, segons ha apuntat, és que la negociació de les condicions laborals del sector serveis, en especial els de caràcter estratègic, és la taula sectorial nacional. El ministre ha valorat que no té sentit que les condicions s'estableixin en cadascuna de les diferents infraestructures, siguin aeroports o d'un altre tipus de transport. Per això, De la Serna ha avançat que la voluntat del govern espanyol és convocar la taula sectorial per començar un procés amb els sindicats per establir unes condicions laborals "raonables".