La Guàrdia Civil arresta a Figueres un presumpte jihadista

La Guàrdia Civil, sota les ordres de la Fiscalia i el jutjat d’instrucció número 4 de l’Audiència Nacional, va arrestar ahir a Figueres un ciutadà d’origen marroquí amb documentació holandesa, acusat de pertànyer a l’Estat Islàmic. La detenció, segons el ministeri de l’Interior, es va fer arran d’una ordre de les autoritats holandeses i després que es detectés que l’home acabava de tornar de Turquia.

Des que es va detectar que l’home havia tornat feia pocs dies i que “hauria pogut estar en zona de conflicte”, va començar una “cooperació molt fluïda” entre els cossos policials i els serveis d’intel·ligència per localitzar-lo, davant la possibilitat que volgués fer alguna mena d’acció armada a Europa. Els agents de la prefectura d’informació de la Guàrdia Civil i del grup d’informació de Girona del mateix cos van actuar en una operació conjunta amb les autoritats holandeses i la participació de serveis d’intel·ligència de diversos països.

Fonts de la lluita antiterrorista creuen que l’home és extremadament radical i perillós, segons l’agència Efe, però ara els investigadors intentaran concretar-ne el grau de radicalització. També volen aclarir els vincles que podia tenir arreu d’Europa, les activitats que hauria pogut estar fent en favor de l’Estat Islàmic i quin objectiu tenia amb el retorn. Es pregunten per què ha tornat a Catalunya en lloc de fer-ho a Holanda.

Dos detinguts amb un subfusell

La Guàrdia Civil també va arrestar ahir a Ceuta dues persones acusades de simpatitzar amb l’Estat Islàmic. En l’operació van escorcollar sis immobles i, en un amagatall prop d’un garatge, van trobar un subfusell i tres armes blanques. El cos policial considera que els detinguts són molt pròxims a l’Estat Islàmic i tenien molt clar que volien dur a terme activitats terroristes.

Un dels arrestats ja estava fitxat per narcotràfic i era molt conegut per la policia per la participació en diversos delictes, incloent-hi un tiroteig. L’altre també tenia vincles amb la delinqüència. L’operació la van dirigir la Fiscalia i el jutjat central d’instrucció número 3 de l’Audiència Nacional espanyola.

Des que el 2015 l’alerta antiterrorista es va elevar al nivell 4 s’han fet 181 detencions.