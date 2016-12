La Guàrdia Civil vigilarà les nuclears catalanes

Un contingent de 35 agents de la Guàrdia Civil assumirà les competències de vigilància interna a les centrals nuclears catalanes per la situació actual d’amenaça terrorista. L’any que ve, els agents ja vigilaran una de les tres centrals a Catalunya, dins d’un pla estatal que s’anirà estenent a totes les instal·lacions d’aquest tipus a Espanya. De fet, aquest any ja s’ha fet una primera prova pilot a la central nuclear de Trillo, a Guadalajara. La iniciativa la impulsen el ministeri de l’Interior, el d’Indústria i el Consell de Seguretat Nuclear, en col·laboració amb les empreses titulars de les plantes atòmiques espanyoles.

Els directius de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), l’empresa que gestiona les tres nuclears catalanes, Ascó I, Ascó II i Vandellòs II, van confirmar ahir que al llarg del 2017 una d’aquestes tres plantes -no van concretar quina- serà la primera a Catalunya per on començaran a patrullar els agents de la Guàrdia Civil, en coordinació amb les empreses de seguretat privada. Aquest model mixt s’aplicarà progressivament a totes les centrals nuclears espanyoles al llarg dels pròxims dos anys.

El director general de l’ANAV, José Antonio Gago, va valorar positivament l’aplicació d’aquest pla perquè “és una resposta a una amenaça terrorista que actualment està molt definida, i aquesta unitat de la Guàrdia Civil està preparada per repel·lir-la”. Segons fonts de la Guàrdia Civil, la Unitat de Resposta -així s’anomena aquest cos especial- està específicament entrenada per evitar el robatori de materials nuclears i per fer front a un possible atac a les instal·lacions que pogués precipitar l’alliberament de contaminació radioactiva.

El cost anual de la presència dels agents a cada central nuclear pujarà a uns 4 milions d’euros, segons l’ANAV, i els hauran d’assumir les empreses titulars. Malgrat tot, això no és obstacle perquè les empreses nuclears vegin amb bons ulls el nou model de vigilància. La Guàrdia Civil ja havia tingut efectius a l’interior de les centrals nuclears quan es construïen als anys 70 i 80, però des de llavors s’havia limitat a fer patrullatge extern, mentre que la vigilància interior havia quedat en mans d’empreses de seguretat privada.