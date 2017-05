La Guàrdia Urbana estudia l'ús de càmeres i reforçarà la unitat de règim intern

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una proposta d'ERC per, entre d'altres mesures, estudiar la implantació de càmeres en les actuacions de la Guàrdia Urbana i reforçar la unitat de règim intern amb el personal i els recursos necessaris. Els republicans han defensat que amb aquesta proposta volen "ajudar a prestigiar el cos" després de la detenció de dos agents pel presumpte assassinat d'un altre agent aparegut calcinat al pantà de Foix.

El portaveu del grup municipal d'ERC, Jordi Coronas, ha defensat la mesura per la necessitat de "no involucrar el nom de la Guàrdia Urbana en aquest episodi més propi de sèries com 'CSI'". "Precisament per això, volem reforçar els instruments d'investigació i control, per poder garantir un millor servei de seguretat a tota la ciutadania", ha assenyalat.

Reforços per a Afers Interns

Coronas ha recordat que actualment hi ha una ràtio de 7 agents a Afers Interns per 3.000 agents a tot el cos. "Això no abasta, en absolut, la dimensió del cos, i impedeix que els agents puguin fer correctament la seva feina", ha dit. El portaveu republicà ha assegurat: "Volem que s'estudiï la possibilitat d'implantar càmeres que enregistrin les situacions davant les quals es poden trobar els agents". "Volem que es garanteixin els drets de la ciutadania i també dels propis agents", ha sentenciat.

Per part del govern, sobre la implementació de càmeres, el regidor Eloi Badia ha afirmat que és una mesura que s'estudia des del 2016, i de la qual esperen tenir les conclusions "aviat". La proposta presentada pels republicans s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups excepte la CUP, que s'ha abstingut.