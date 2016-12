La Guàrdia Urbana detecta més de 1.400 joguines que incompleixen la normativa

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detectat, a través de la campanya 'Jugar Segur', més de 1.400 joguines que incompleixen la normativa relativa a la seguretat dels nens, i que han estat destruïdes. Ho ha fet després d'inspeccionar 19 establiments comercials durant el dies previs a les festes nadalenques, segons ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat. També s'han interposat 13 denúncies per aquests fets.

L'objectiu del dispositiu, fet en col·laboració de l' Agència Catalana del Consum, és assegurar que les joguines a la venda no representen cap risc ni per a la integritat ni per a la salut dels més petits i s'ajusten a les normes de seguretat i etiquetatge. Les infraccions més freqüents són la falta d'etiquetatge o productes mal etiquetats, falta d'alertes o consells de seguretat, falta d'homologació a les normes europees, instruccions illegibles, falta d'advertències de no utilització per part de menors de 3 o de 8 anys, així com una baixa qualitat o una manufactura inadequada.