Hazte Oír denuncia l'Ajuntament de Madrid per immobilitzar l'autobús transfòbic

L'associació Hazte Oír presentarà aquest dilluns una denúncia als jutjats de Plaça de Castella contra l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, la portaveu del Govern local, Rita Maestre, i el delegat de Salut, Seguretat i Emergències, Javier Barbero, per impedir circular el seu autobús transfòbic.

L'autobús, on s'hi podia llegir "Els nens tenen penis. Les nenes tenen vulva. Que no t'enganyin. Si neixes home, ets home. Si ets dona, seguiràs sent-ho", va ser immobilitzat dimarts de la setmana passada. El Consistori va argumentar que contravenia l'ordenança municipal sobre publicitat en vehicles i dijous el Jutjat d'Instrucció número 42 de Madrid va prohibir la seva circulació perquè el seu eslògan podia denigrar els menors transsexuals.

Denuncien que es vulnera la seva llibertat d'expressió

Hazte Oír va habilitar aleshores un nou vehicle, una autocaravana, i va afegir interrogants a la polèmica frase del rètol. Divendres la Policia Municipal va parar l'autocaravana per incomplir l'ordenança, però no la va immobilitzar perquè havien canviat els seus vinils.

En un comunicat, l'organització ha qualificat d'"inacceptable" que "en un país democràtic s'utilitzi a la Policia Municipal per perseguir un grup de ciutadans que, exercint la seva llibertat, expliquen com s'està duent a terme l'adoctrinament social a les escoles ". Segons el president de HazteOir la llibertat d'expressió "està sent vulnerada per l'Ajuntament que dirigeix Manuela Carmena".