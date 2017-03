Hazte Oír desafia la justícia i circula ara amb una caravana transfòbica

L’associació ultracatòlica Hazte Oír està disposada a mantenir el desafiament de la seva campanya transfòbica fins a les últimes conseqüències, malgrat que el jutge hagi prohibit la circulació al polèmic bus amb el lema “Els nens tenen penis. Les nenes tenen vulva. Que no t’enganyin: si neixes home, ets home; si ets dona, seguiràs sent-ho”. L’entitat va començar ahir una segona fase publicitària de la campanya amb la posada en circulació d’un segon vehicle, ara una autocaravana, amb el mateix lema però envoltat d’interrogants enganxats a última hora per burlar la decisió judicial: “¿Els nens tenen penis? ¿Les nenes tenen vulva?”

Multa de l’Ajuntament de Madrid

Un agent de trànsit de l’Ajuntament de Madrid va multar l’autocaravana quan, als volts de les dues de la tarda, va aparèixer a la plaça Cibeles -just davant del consistori-. Segons va explicar el president d’Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, la sanció va ser per incomplir l’ordenança municipal de publicitat en via pública. Amb tot, l’Ajuntament no va immobilitzar-lo, a diferència del que va fer dimarts, i minuts després va continuar circulant.

“Si la senyora Carmena vol il·legalitzar-nos haurà de canviar l’ordenança”, va dir amenaçador Arsuaga als mitjans des de Cibeles, mentre l’autocaravana coincidia amb un autobús del programa El intermedio de La Sexta que lluïa un missatge oposat: “La identitat de gènere no s’escull. Que no l’escullin d’altres per tu”. Hazte Oír va denunciar que són víctimes d’una “inquisició gai” que vol imposar la seva “dictadura”. L’associació no vol donar la batalla per perduda i fins i tot recorrerà la decisió judicial. També presentarà una querella per injúries i calúmnies contra els que aquests dies estan atemptant “contra la seva llibertat d’expressió”.

L’allau de condemnes del PP a Hazte Oír aquesta setmana ha sigut generalitzada, i amb missatges de suport a la comunitat LGTB, però la Moncloa no té intenció de moure fitxa per retirar a l’associació la declaració d’“utilitat pública” que el ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, els va atorgar el 2013 i que els ofereix beneficis fiscals. “Aquesta qüestió és competència del ministeri de l’Interior, i com que som en un estat de dret, si hi ha una resolució judicial en aquest sentit, el ministeri procedirà, però cal esperar que existeixi una resolució judicial”, va dir el portaveu de l’executiu espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, en la roda de premsa del consell de ministres.