El bus d'Hazte Oír intenta burlar les prohibicions per aturar-se a Pallejà

L'alcaldessa de Pallejà, Ascensión Rati, sospita que el polèmic autobús transfòbic d' Hazte Oír ha buscat la manera de burlar les prohibicions per poder aturar el vehicle al municipi tot i que el consistori volia impedir-ho: "Han convocat l'acte en una benzinera que es troba en uns terrenys del ministeri de Foment", ha explicat Rati en una entrevista a l'espai ' El món a RAC1'.

Rati ha insistit que els organitzadors no han demanat permís per convocar l'acte ni al consistori ni tampoc a l'establiment. Ahir l'Ajuntament va aprovar una resolució en què rebutja la convocatòria basant-se en l' ordenança de civisme existent al municipi. En un comunicat, l'entitat municipal va detallar que l'acte "incompleix l'article 15 de l'ordenança de convivència ciutadana i d'actituds sobre intransigència i individualisme". L'Ajuntament de Pallejà ha hissat la bandera arc de Sant Martí, el Símbol dels Drets LGTBI, a la rotonda d'accés accés al municipi per protestar contra l'arribada del bus.

L'alcaldessa també ha alertat els Mossos d'Esquadra de la convocatòria per garantir que no es produeixin aldarulls al municipi.