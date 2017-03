Hazte Oír creu que és víctima de la "inquisició gai" i anuncia que traurà dos autobusos al carrer

El president d'Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, ha lamentat que "la inquisició gai hagi imposat la seva dictadura" perquè el jutge hagi prohibit circular l'autobús amb el lema transfòbic 'Els nens tenen penis. Les nenes tenen vulva. Que no t’enganyin: si neixes home, ets home; si ets dona, seguiràs sent-ho'. Per això, ha anunciat que el seu autobús "segrestat" i almenys un altre vehicle recorreran els carrers amb els missatges prohibits tapats per altres de "molt cridaners" contra la ideologia de gènere.

L'associació ultracatòlica no vol donar la batalla per perduda i, fins i tot, recorrerà la decisió. De fet, confien que a partir d'avui l'autobús pugui tornar a circular. A més, l'organització presentarà una querella per injúries i calúmnies contra aquells que aquests dies estan atemptant "contra la seva llibertat d'expressió", entre els quals, l'Ajuntament de Madrid.

La decisió del jutge arriba després que la Fiscalia de Madrid demanés dimarts a la nit la prohibició del bus i fos immobilitzat de manera cautelar per un presumpte delicte d'odi i d'alteració de la pau pública.

A Catalunya, on l'autobús havia d'arribar demà i fer parada a Barcelona, l'Hospitalet i Sant Cugat, el Govern també va obrir un expedient per comprovar si es vulnera la llei contra l'homofòbia. Els ajuntaments implicats van fer front comú per evitar que el vehicle s'aturi als municipis i van anunciar possibles multes.