La Hispano Igualadina acapara un terç de les queixes de mobilitat a Barcelona

Més de 900.000 usuaris utilitzen cada any la línia d’autobús que uneix Barcelona i Igualada. Però mentre va creixent el nombre de passatgers que demanen el servei, també ho fa el de les queixes dels usuaris que critiquen la gestió de Monbus, l’empresa que té la concessió del trajecte fins al 2028. Es tracta d’una operadora gallega que és líder del sector a l’Estat i que va comprar l’any 2008 la Hispano Igualadina, que tradicionalment gestionava el trajecte entre Igualada i Barcelona. Les denúncies a aquest servei són tantes que la Hispano acapara més d’un terç del total de queixes per mobilitat a la demarcació de Barcelona. És el que es desprèn d’un estudi que va fer el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat el desembre passat, al qual ha tingut accés l’ARA. L’informe conclou que el 35,86% del total de reclamacions a la província de Barcelona recauen en la Hispano, quan aquesta empresa només representa un 4,8% del total de viatgers que es mouen en transport públic en aquest territori.

El 70% de les queixes són per incompliments dels horaris, però també n’hi ha per quedar-se sense lloc o per problemes amb els cinturons o amb els aparells de refrigeració. De fet, no són pocs els usuaris que han vist com un autobús havia de parar a mig camí per evitar que el motor se sobreescalfés. La situació ha empitjorat encara més després que dissabte un autobús en marxa s’incendiés totalment a l’altura del Bruc, sense causar ferits. La Generalitat va obrir l’enèsim expedient sancionador a l’empresa -acumula ja 16 denúncies i multes per valor de 18.000 euros- i va demanar un informe pericial per saber les causes de l’incendi. L’asseguradora de Monbus va encarregar a l’empresa Pertia Péritos e Ingenieros, de Lugo, un estudi del vehicle, i va acabar concloent l’endemà mateix que l’incendi es va produir per una avaria “fortuïta”.

Preguntat per l’ARA, Monbus va admetre que el pèrit no es va traslladar al lloc dels fets, sinó que a través d’un “reportatge fotogràfic” va poder apreciar “clarament” que l’incendi va començar a la part posterior del bus i que és “habitual” que el vehicle es carbonitzi completament en sinistres d’aquest tipus. L’informe pericial també assegura que l’autobús estava ben conservat.

L’espectacular incendi del vehicle i les queixes continuades dels usuaris han obligat l’Ajuntament d’Igualada a moure peça. Segons va explicar el regidor de Qualitat Urbana, Jordi Pont, el govern municipal està estudiant presentar una querella per la via penal contra la companyia per haver “posat en perill” la seguretat dels usuaris. L’empresa es defensa dient que “no hi ha la més mínima justificació” per a la denúncia.

En tot cas, la querella suposaria un viratge en el discurs de l’Ajuntament, que redobla ara les crítiques contra l’empresa. Davant les veus que demanen un rescat de la concessió pública, el consistori havia advertit que si es retira la concessió a Monbus es corre el risc de deixar sense servei els usuaris. Tot i així, el secretari general de Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, va avisar que si es detecten irregularitats es pot revocar la concessió a la companyia. El desenllaç depèn de l’auditoria que el departament va encarregar a una empresa externa. Segons fonts de Territori, les conclusions es presentaran al novembre.

Subvenció de 950.000 euros

En tot cas, l’auditoria no examinarà l’estat tècnic dels vehicles, sinó que controlarà si es compleixen els horaris i si l’oferta s’ajusta a la demanda. En aquest sentit, i segons el departament, el nombre de queixes dels usuaris s’ha frenat una mica després de l’entrada en funcionament de la línia Exprés, que arriba a una quarantena de ciutats. Aquesta nova línia de Monbus va rebre una subvenció de la Generalitat de quasi 950.000 euros l’any passat, només per ampliar els horaris dels busos directes entre Igualada i Barcelona. En total, la Generalitat aporta a Monbus 2,3 milions d’euros anuals per les 21 línies que té l’empresa a Catalunya. Les condicions del contracte a Monbus, però, mai s’han fet públiques.

Un imperi gallec sota sospita de tràfic d’influències

La Hispano Igualadina va ser creada el 1916, però no va ser fins unes dècades després que va aconseguir la concessió entre Igualada i Barcelona. Progressivament va aconseguir el servei entre Igualada i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i entre Vilafranca i Barcelona. En total, quaranta rutes interurbanes a Barcelona, Tarragona i Lleida que van convertir-la en una de les empreses de transport per carretera més importants de Catalunya. El ritme de creixement de l’empresa, però, anava en paral·lel a un augment de les queixes i les reclamacions per falta d’espai, incompliments d’horaris i limitacions del servei (al juny s’eliminava el trajecte amb la UAB quan encara s’hi feien classes). L’any 2008 el propietari de l’empresa, Javier Alsina, va voler fer el salt al sector immobiliari i es va vendre la companyia familiar a una empresa gallega, Monbus. L’operació mercantil es va fer a través d’una nova societat, el 35% de la qual era propietat del grup britànic Arriva i la resta de Transmonbus -participada majoritàriament per Monbus i en un 33% per Caixanova-. La Hispano es va vendre per 61 milions d’euros i els compradors, per fer front a la quantitat, van rebre sis milions d’euros de la Xunta. Amb aquesta compra, l’empresa Monbus, propietat de Raúl López, es convertia en la principal empresa de l’Estat en el transport de passatgers per carretera. Sempre a l’ombra del dubte, López va ser detingut per un delicte de tràfic d’influències en adjudicacions fetes a la seva empresa en el marc de l’operació Pokémon. Segueix sent president de Monbus i de l’Obradoiro.