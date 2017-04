Holanda i França presenten la candidatura oficial per acollir l'Agència Europea del Medicament

Els Països Baixos i França ja han presentat oficialment la seva candidatura per traslladar a Amsterdam i Lilla, respectivament, l'Agència Europea del Medicament, ubicada a Londres però que degut al Brexit haurà d'abandonar la seva seu actual.

Ara els estats membres de la Unió Europea hauran de triar entre una d'aquestes dues ciutats o Barcelona, que va presentar la seva candidatura amb el suport de l'Ajuntament, la Generalitat i el govern espanyol a principis d'abril.

Les bondats de les tres ciutats

El primer ministre holandès, Mark Rutte, ha assegurat que Amsterdam reuneix " totes les condicions necessàries" per ser la capital europea del medicament, amb "excel·lents comunicacions" i unes "condicions de vida i treball" molt elevades. Pel ministre de l'Interior francès, Bernard Cazeneuve, en canvi, la candidatura guanyadora hauria de ser per Lilla, al nord-est del país, atès que està "idealment situada al cor d'Europa" i molt ben connectada amb Londres, Brussel·les i París.

Tant la Generalitat de Catalunya, com l'Ajuntament de Barcelona i el govern espanyol, han defensat la candidatura de Barcelona pel que fa a les infraestructura, connectivitat i comunicacions de què disposa la ciutat comtal.

En aquest sentit, les administracions consideren que la capital catalana ubica en el seu entorn nombroses empreses del sector i una part representativa de la indústria farmacèutica d'Espanya. Al territori català aquesta indústria és motor de I+D+i i genera 21.200 llocs de treball entre directes i indirectes.

Catalunya ja va presentar candidatura per ser la seu de l'agència europea l'any 1992, i va quedar segona just per sota de Londres. Arran del Brexit, la capital britànica, perdrà l'agència i altres seus d'organismes europeus com l'Autoritat Bancària Europea.