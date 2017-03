“Fa molta il·lusió que et portin l’esmorzar de sorpresa a casa”

L’Ignacio Loureiro (Barcelona, 1973) i el seu soci van reinventar-se a l’època de crisi. Van començar l’any 2004 venent pa a domicili en urbanitzacions i zones allunyades de la ciutat. Quan les coses van començar a anar mal dades, l’any 2006, van reconvertir el negoci en un servei d’entrega a domicili d’esmorzars venuts per internet. Empesos per l’auge de les xarxes socials, ja han assolit el break-even, tot i que reconeixen que no ha sigut gens fàcil.

Com va sorgir la idea d’entregar esmorzars a domicili?

Vam començar l’any 2004 sent una empresa de lliurament de pa a domicili a les zones on havies d’agafar el cotxe per fer qualsevol cosa: urbanitzacions, zona alta de Barcelona, Sant Cugat, Sant Just. Portàvem pa, pastes i premsa. Quan va començar la crisi, es va esfondrar.

Què va passar?

Era un negoci de volum. El pa no el fèiem nosaltres, té poc marge i n’has de vendre molt perquè surtin els números. A més, el pa és un producte molt personal. Hi havia qui et deia que la barra estava molt feta; altres, que poc feta, o que estava com un xiclet. Resultava molt desagraït. En paral·lel se’ns va ocórrer portar esmorzars a casa. Al principi ho fèiem en cistells de vímet amb cel·lofana, era un embolic considerable. Imagina’t el que era muntar 50 comandes que s’havien d’entregar en una hora. Era molt enfarfegador. Vam tancar el negoci del pa, perquè anava en caiguda lliure, i ens vam capbussar en els esmorzars. Vam muntar una web just quan començaven a explotar les xarxes socials l’any 2006.

Són a Madrid i a Barcelona, també en altres llocs?

Ens agradaria en un període curt poder enviar a tot Espanya. És difícil per un tema logístic. Estem preparant un concepte nou amb unes noves caixes, perquè el producte viatgi bé, però encara no ho podem desvelar.

Vostès segueixen sense tenir obrador, no?

No, no en tenim, treballem amb proveïdors locals tant de Barcelona com de Madrid, amb producte del dia, que ens serveixen cada matí. Intentem que siguin productes de molta qualitat i que no es puguin trobar al supermercat. Busquem que rebre el paquet sigui tota una experiència des que et truquen a la porta fins que veus la caixa, l’obres i te l’acabes menjant.

¿Amb quanta antelació ha de fer la comanda un client?

Hem incorporat el servei exprés, amb el qual a Barcelona i rodalia es poden fer comandes amb tot just una hora d’antelació.

Quant costa? ¿Veig que pot sortir per 50 euros?

Els paquets que ja tenim per defecte a la web són per a dues o tres persones i hi ha diversos preus, però també tens l’opció de fer-te l’esmorzar al teu gust. Pot tenir un esmorzar per 4,50 euros més despeses d’enviament, 5 euros més. També hi afegim productes de quiosc.

¿Es quedaran només amb els esmorzars?

No, en una setmana començarem també amb els aperitius, dinars i sopars. Tot amb el mateix estil. Posat en una caixa que procurem que sigui simpàtica i divertida: tenim molta cura de l’embalatge i la presentació.

¿Amazon també pot portar menjar a casa, o Just Eat, en què es diferencien vostès?

La diferència és que Just Eat et porta el menjar del restaurant. Amazon et pot portar els aliments, però nosaltres el que fem és agrupar diferents productes en una caixa: al final som una empresa de regals. Agrupem productes de llocs diferents i amb una personalització.

¿A la gent li agrada rebre un esmorzar a casa?

Sí, fa molta il·lusió que et portin l’esmorzar de sorpresa a casa. Ets a casa mig adormit i truquen a la porta i reps el Matías Buenos Días.

Recomanaria ser emprenedor?

Sí. Treballes moltíssim, però ho fas a la teva manera. Tot i que també és cert que va amb el caràcter de cadascú. Hi ha gent que prefereix tenir una nòmina a final de mes. Tenir un negoci propi significa no desconnectar mai. Emprendre és de valents.

Quants treballadors té l’empresa?

Som tres a l’oficina de Barcelona i dos a Madrid. La resta són personal de les empreses de repartiment. Ens financem amb capital propi. La veritat és que ho hem passat molt malament. A l’època del repartiment del pa era un pou sense fons. Van començar a caure clients i com que el pagament, al principi, era en efectiu la nostra feina només consistia a cobrar i que ens paguessin. Ens vam salvar de miracle, gairebé desapareixem.

Per què es van poder salvar?

Perquè ens vam inventar aquest altre negoci... i perquè vam tancar a temps el negoci del pa a domicili.

En estar circumscrits al sector del regal, el seu producte és molt estacional?

Tenim dues branques, l’autoconsum i el regal. Un cap de setmana també et pots demanar uns croissants i uns sucs a casa. Ara bé, també és veritat que hi ha mesos molt tranquils i hi ha mesos millors.