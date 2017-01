IMELDAMARRUFO: «A Mèxic, els que critiquen la igualtat no saben ni què vol dir ‘gènere’»

Va néixer en un barri humil de Ciudad Juárez, una de les ciutats més violentes del món. Encara no era major d’edat quan va prendre consciència de la realitat del seu entorn: vivia en una zona sense escoles, sense serveis bàsics, en una ciutat on les dones, que arribaven de tot el país per treballar a la indústria maquiladora, eren assassinades massivament -des de principis dels noranta s’han registrat més de 700 casos-. Aquest descobriment la va empènyer cap a l’activisme feminista i compromès amb els drets humans. Ara, amb l’experiència de més de 20 anys de lluita, confessa que nota el desgast, però que a Mèxic, en qüestions de gènere, encara queda molta feina per fer.

El 2009 un tribunal va condemnar l’estat mexicà pel cas Campo Algodonero i va reconèixer, per primer cop, el feminicidi com un crim contra els drets humans. Com va contribuir a aquesta sentència?

A partir de l’any 2000 comença a teixir-se al país un relat al voltant dels drets humans. Jo en aquell moment participava en una organització de joves que va afegir-se a l’onada d’iniciatives. Vam presentar un informe que denunciava els assassinats de dones, les desaparicions forçades, que anava acompanyat del testimoni de les mares de les víctimes. Jo formava part de l’equip que es va mobilitzar al carrer, fent pressió política i social. Al camp de cotó de Ciudad Juárez es van trobar 8 cossos, però hi havia més casos. El document va arribar a mans de la Cort Interamericana el 2005 i quatre anys més tard es va emetre la sentència que condemnava la passivitat i la desprotecció de l’estat. Després hem fet un seguiment per garantir que es complia la pena.

¿El cas va crear un precedent en la defensa dels drets de la dona a l’Amèrica Llatina?

I tant. Això ens ha ajudat molt en judicis posteriors. Fa un any vam aconseguir que un tribunal local dictaminés 600 anys de presó per als membres d’una cèl·lula del crim organitzat per tràfic de persones i feminicidi contra 11 dones. Les explotaven sexualment. És una sentència històrica i que ha tingut molt de seguiment mediàtic a Mèxic.

Què queda per fer?

Queda tot per fer. La veritat és que el diagnòstic és bastant preocupant. Peña Nieto va proposar fa uns mesos reconèixer a la Constitució el matrimoni igualitari i els grups ultraconservadors se li han tirat al coll, incentivats principalment per l’Església catòlica. Han encès l’odi i l’agressivitat cap a la gent que pensem de manera diferent. El mes de setembre passat es van manifestar amb cartells amb lemes de rebuig cap a la ideologia de gènere, contra la igualtat; ho fiquen tot en un mateix sac, quan la majoria de la població no sap ni què vol dir la paraula gènere. El principal problema és la desinformació, el desconeixement. Confonen i menteixen a la gent, els fan creure que el gènere és una cosa demoníaca, perversa.

Com es pot combatre aquest desconeixement de què parles?

Pensant estratègies per desarmar els retrocessos que s’estan produint. Fa poc ens vam reunir diverses associacions mexicanes per parlar d’això, precisament. Per imaginar com, des de les bases socials, podem enviar un missatge que destapi les mentides dels ultraconservadors. El més important és poder comunicar que la perspectiva de gènere no és res pervers, que té a veure amb la democràcia, amb la igualtat entre totes les persones, amb no discriminar cap individu.

Quines iniciatives promoveu des de la Mesa de Mujeres?

La nostra organització és una xarxa de diferents grups feministes de Ciudad Juárez, de manera que tenim molts fronts oberts. El que fem, principalment, és treballar amb les dones a les colònies [els barris mexicans], focalitzant-nos en aquelles afectades per situacions de violència, pobresa i alta vulnerabilitat. Treballem territorialment, promovent la conscienciació. Les eduquem en drets, que és una de les millors maneres de contrarestar tots els prejudicis que infecten la nostra societat. També ens dediquem a l’assessorament jurídic i elaborem propostes per incidir en les polítiques públiques.

Heu rebut amenaces?

Sí, i és per això que crec que la feina de les defensores s’ha de repensar. O com a mínim s’han de replantejar els mecanismes per a la nostra pròpia protecció. És una reflexió molt profunda que estem fent des de fa cinc anys a Mèxic, pensant en generar una agenda per a la nostra seguretat. Hem de començar a pensar en les necessitats pròpies, de seguretat, d’autocura, perquè si miro enrere m’adono que ho hem donat tot i que se’ns en va la vida amb la nostra feina, els nostres principis, allò que creiem. Hem de generar mecanismes més bons per enfortir-nos, perquè l’associacionisme no es debiliti.

¿Alguna vegada t’has plantejat tirar la tovallola?

Et diré que no perquè tot el que faig ho faig amb amor, amb passió i amb la convicció clara que és el que he de fer, però reconec que defensar els drets humans ha tingut costos molt elevats en la meva vida, tant per a la meva salut emocional com física. I el meu no és un cas aïllat.