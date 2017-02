Impulsen un cercador d'expertes per augmentar la presència femenina als mitjans

Els homes ocupen el 79,4% de l'espai opinatiu català tot i representar el 49% de la població, segons un estudi de l'associació On són les dones. Amb l'alarma activada per la desigualtat de gènere, l'Institut Català de les Dones ha renovat i reimpulsat el Cercador d'Expertes, una pàgina web que vol ser com un directori digital per donar visibilització al talent femení en qualsevol àmbit, acostant perfils professionals femenins a empreses, mitjans de comunicació i institucions.

L'eina es va crear el 2006, però aquest dimarts s'ha presentat la versió renovada, que ha actualitzat el disseny de la web per facilitar-ne la navegació i algun tràmit, com donar-se d'alta, i també s'han inclòs nous noms d'expertes. De moment, ja hi ha 480 inscrites que pertanyen a 190 especialitats.

Segons ha explicat Sergi Rodon, responsable de difusió i comunicació de l'ICD, el nou Cercador permetrà buscar les expertes segons la seva titulació, ubicació i professió perquè els mitjans i entitats les puguin trobar i posar-se en contacte directament amb elles.

La presidenta de l'ICD, Teresa M. Pitarch, ha fet una crida a convertir les dones en "subjectes d'acció", perquè encara que ha afirmat que les dones han començat ja a "alçar la veu", cal fer-ho encara "molt més". "El talent ha de sortir al carrer, hem tornat a ser visibles i ens ho hem de creure", ha dit.

Durant la presentació, diverses dones amb "experiències d'èxit" han compartit la seva opinió. Es trac ta de la directora i presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, Isona Passola; l'empresària Adriana Casademont; l'acadèmica Daniela Freund i la coordinadora del Màster en Gènere i Comunicació de la UAB, Isabel Muntané, que també forma part de la iniciativa 'On són les dones'.

Una llança a favor de les quotes

Muntané ha fet balanç dels últims sis mesos en relació a la presència de les dones als mitjans de comunicació. Així, ha lamentat que el gènere femení estigui infrarepresentat, perquè només un 18% dels articles d'opinió en mitjans impresos els han fet dones. Pel que fa a les ràdios i les televisions, tampoc garanteixen la paritat, encara que la presència femenina ha augmentat.

Per tal de caminar cap a un model més paritari, Passola ha apostat per les quotes, com a "etapa transitòria important" mentre no s'assoleix la igualtat total. Segons ha dit, un dels altres grans reptes de les dones és la conciliació familiar i laboral.