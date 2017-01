Indemnitzen 400 dels 4.000 afectats per les garrafes d'aigua contaminada d'Eden

Una desena part dels afectats pel brot de gastroenteritis causat per un lot de garrafes d'aigua contaminada de la marca Eden cobraran una indemnització d'almenys 220 euros. Es tracta de 400 persones que van presentar una demanda col·lectiva, sota el paraigus del Col·lectiu Ronda, i que tenien informes mèdics per demostrar les afectacions patides.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya va arribar a la conclusió que l'aigua distribuïda per Eden s'havia contaminat amb restes fecals humanes a la planta on s'envasava, de la font d'Arinsal d'Andorra, que va haver d' aturar la producció arran del cas i per ordre del Govern andorrà. En total, es van retirar 6.000 garrafes, inicialment, i més de 121.000 ampolles després.

Segons ha explicat el Col·lectiu Ronda en un comunicat, els afectats que han pogut acreditar les conseqüències de la infecció cobraran una quantitat fixa per cada dia de baixa, afegint-hi les despeses dels medicaments que van haver d'adquirir a la farmàcia per tractar-se. Per tramitar la indemnització, les persones que no han pogut aportar cap documentació mèdica tenen l'opció de demanar un certificat a l'empresa per demostrar que no van poder anar a treballar.

Els afectats que havien presentat la demanda col·lectiva feia mesos que negociaven amb l'empresa. Les converses es van trencar a l'estiu, però es van recuperar després per intentar evitar un judici que no assegurava cap compensació per als afectats "i hauria suposat entrar en un laberint més costós per als damnificats", segons les advocades del Col·lectiu Ronda, Carme Herranz i Esther Pérez.