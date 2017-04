Empresonen un fisioterapeuta per abusar sexualment de 13 pacients

Els Mossos d'Esquadra han detingut un fisioterapeuta per segona vegada per presumptes abusos sexuals a les pacients, i aquesta vegada el jutge n'ha decretat l'empresonament provisional. L'home, de 44 anys i nacionalitat espanyola, tenia una consulta particular al seu domicili a Sant Cugat del Vallès, i també treballava per altres empreses a Barcelona. Se li atribueixen 13 abusos sexuals.

La primera detenció va ser al gener, després que cinc pacients el denunciessin per abusos fets a la seva consulta. A una la va arribar a penetrar. Després d'aquestes denúncies els investigadors van poder descobrir vuit víctimes més. El titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona va acordar la detenció del fisioterapeuta el 31 de març i en va decretar l'ingrés a presó.

En tots els casos les dones acudien a la seva consulta per dolors d'esquena i l'home els feia un tractament intracavitari sense consentiment ni previ avís. Aprofitant-se de la confiança que li tenien les pacients els feia moviments circulars als genitals i als pits sense cap tipus de mesura higiènica com guants o gel lubricant ni autorització de les pacients. Els mossos es van posar en contacte amb experts del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i van arribar a la conclusió que el tractament que utilitzava no corresponia amb cap tècnica coneguda.