Ingressen una nena de 2 anys a la Vall d'Hebron per meningitis

El departament de Salut ha detectat un cas aïllat de meningitis en una nena de 2 anys de la Garrotxa. La petita va anar a l'Hospital Comarcal d'Olot en un primer moment però dimecres la van derivar a la Vall d'Hebron de Barcelona, on està ingressada a la Unitat de Cures Intensives (UCI) amb pronòstic reservat. Salut remarca que, per ara, no hi ha sospites que es tracti d'un brot.

Segons ha avançat la Cadena SER, tant la família de la petita com els nens de la llar d'infants de les Preses on va la menor han rebut tractament per evitar contagis. La meningitis és una malaltia infecciosa causada per un bacteri i és freqüent entre menors d'entre 1 i 5 anys en mesos d'hivern i primavera.

El departament de Salut ha confirmat que la nena té una malaltia meningocòccica, una malaltia infecciosa causada per un bacteri. Tot i que és una malaltia que pot aparèixer també com a brot quan hi ha dos o tres casos relacionats, Salut remarca que es tracta d'un cas aïllat i que ningú de l'entorn de la petita ha emmalaltit. Tant els seus familiars com els altres alumnes de la llar d'infants han rebut tractament per evitar contagis.

Els símptomes de la malaltia menigocòccica són diversos però Salut recomana anar a un hospital si l'infant té mals de cap, vòmits i febre o li surten taques a la pell.