Ingressen a presó per onze robatoris amb força en domicilis de diferents comarques

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 22 de maig tres homes, veïns de Badalona, com a presumptes autors d'onze delictes de robatori amb força a domicilis, un de robatori o furt d'ús de vehicle i per pertinença a grup criminal. La investigació va començar el mes d'abril arran del robatori d'un vehicle, a més de diners, joies i aparells electrònics, al Vallès. El grup operava amb gran mobilitat per tot el territori català. La policia els relaciona amb onze robatoris amb força en habitatges. El dia 22 els Mossos van accedir en un habitatge de Badalona, van detenir els tres sospitosos. Els arrestats van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció número 4 de Terrassa que en va decretar l'ingrés a presó.

La investigació es va iniciar el mes d'abril de 2017 arran d'un robatori amb força succeït al Vallès. A més de diners, joies i aparells electrònics, els autors van agafar les claus d'un vehicle i el van robar. Més endavant, els investigadors descobririen que els lladres havien utilitzat aquell cotxe per cometre altres robatoris en domicilis.

La investigació policial i l'ajuda de testimonis van donar fruits en poc temps. A partir de les càmeres de vigilància que havien captat el pas dels sospitosos quan es disposaven a cometre els robatoris, es van poder identificar i relacionar les persones implicades en els fets.

Segons han concretat els Mossos, els investigats, de nacionalitat xilena, de de 30, 27 i 25 anys , tenien una llarga trajectòria criminal i ja havien estat detinguts anteriorment. Coneixien els mètodes utilitzats per la policia i reforçaven les seves mesures de precaució, tant en el moment de cometre el robatori com quan fugien.