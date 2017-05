Inhabiliten un mosso durant dos anys per bufetejar un manifestant

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a sis mesos de presó –que difícilment haurà de complir–, dos anys d'inhabilitació per fer de policia i 2.090 euros d'indemnització el mosso que l'1 de maig del 2012 va bufetejar un manifestant. El policia, de la Brigada Mòbil, és culpable d'un delicte contra la integritat moral i una falta de maltractaments sense causar lesió. El manifestant agredit, David Guàrdia, reclamava set anys de presó a l'agent en una denúncia que també l'acusava de detenció il·legal, però la sentència l'ha absolt d'aquest delicte.

Tot plegat va passar a les cinc de la tarda, a la vora de la plaça Goya, quan Guàrdia anava a la manifestació alternativa de l'1 de Maig del 2012. Allà es va trobar un cordó policial que havia aturat tres amics seus per identificar-los. Ell, assegura, va preguntar als agents per què els identificaven i el mosso acusat li va respondre “de forma agressiva i violenta” que no n’havia de fer res. Aquí va començar l'agressió.

Segons la sentència, uns agents de la Brigada Mòbil van exigir a tres persones que anaven amb Guàrdia que s'identifiquessin. Ell va demanar explicacions i va reclamar, al seu torn, que els agents també s'identifiquessin. Amb això n'hi va haver prou perquè el policia condemnat l'agafés "amb violència" i li clavés una bufetada a la cara i li fes caure les ulleres, sense que hagi quedat acreditat que el manifestant "mostrés cap actitud agressiva cap als agents".

Després el mosso va apartar Guàrdia del grup, el va agafar pel coll "de manera altament humiliant", el va dur a empentes darrere una furgoneta, on li va tornar a pegar. Aquest fragment de l'agressió va quedar gravat: en un vídeo que al seu moment va publicar 'El Periódico' es veu com l’agent empeny Guàrdia, l’estampa contra una furgoneta i, mentre parlen, li clava una altra bufetada. Després, el van identificar i el van deixar marxar.