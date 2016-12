Restablerta la circulació de trens a la R1 entre Blanes i Maçanet després d'un atropellament a Tordera

La circulació de trens a la R1 s'ha restablert poc després de les 09.30 h entre Blanes i Maçanet (Selva) després d'un atropellament a Tordera (Maresme), segons ha informat Renfe. Els trens d'aquesta línia arrosseguen retards de més de mitja hora com a conseqüència d'aquesta incidència i les freqüències de pas habitual s'aniran restablint de forma progressiva.

La circulació ferroviària havia quedat tallada en aquest tram des de poc després de les 08.15 h. El tren afectat per la incidència havia sortit de Maçanet a les 08.04 h amb destinació a l'Hospitalet, on tenia prevista l'arribada a les 09.51 h. La companyia ferroviària ha establert un servei alternatiu per carretera per cobrir el trajecte entre Blanes i Maçanet.