Investiguen un brot de gastroenteritis aguda a l'Hospital de Bellvitge

Aquest dimarts al matí s'ha detectat un brot de gastroenteritis aguda a l' Hospital Universitari de Bellvitge, que ha afectat 190 professionals del centre. De moment sembla que podria estar relacionat amb el consum d'aliments de la cafeteria de l'hospital.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) està fent una investigació juntament amb el centre per determinar el possible origen i l'agent causal del brot. Amb la informació obtinguda fins ara se sospita d'una contaminació vírica dels entrepans servits a la cafeteria. També s'han fet inspeccions alimentàries per valorar les instal·lacions, la higiene, la manipulació dels aliments i els autocontrols que realitza el centre.

De moment hi ha constància de 190 professionals infectats, tot i que fins ara no hi ha cap pacient afectat. Tots els malalts han presentat símptomes lleus i de poca durada: nàusees, vòmits i diarrea, i evolucionen favorablement. Cap d'ells ha hagut de ser hospitalitzat.