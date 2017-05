Investiguen la mort d’una parella trobada dins un cotxe a la Llagosta

Els Mossos d’Esquadra investiguen les circumstàncies de la mort d’una parella, un home i una dona, que dissabte al vespre van ser trobats dins d’un vehicle en un descampat als afores del municipi de la Llagosta (Vallès Oriental), segons van confirmar ahir fonts policials a l’ARA.

Els cadàvers, que ja han sigut identificats, són d’un home i una dona d’uns quaranta anys que residien al municipi i van aparèixer cremats. L’autòpsia haurà de determinar les circumstàncies de la mort. Els Mossos estan a l’espera dels resultats de l’autòpsia per saber si es tracta d’una mort violenta, tot i que a primera vista no es van observar signes de violència.

L’Àrea d’Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord s’ha fet càrrec de la investigació. De moment, es mantenen obertes totes les hipòtesis en relació amb el cas, que està sota secret de sumari, i no es descarta que sigui un cas de violència masclista. Agents dels Mossos d’Esquadra van trobar dissabte cap a les vuit del vespre els cossos de les víctimes a l’interior del vehicle i van alertar el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), encara que finalment el personal sanitari no va haver d’intervenir perquè es va comprovar que tots dos estaven sense vida. Agents de la policia científica seguien ahir recollint indicis per intentar descobrir les causes de la mort a l’interior del vehicle on van ser trobats els cadàvers i a l’entorn on es va trobar el cotxe, en una zona pròxima al riu Besòs al seu pas per la Llagosta, entre el cementiri i la via del tren, a uns dos quilòmetres del municipi.

Recerca del pres fugit

D’altra banda, els Mossos d’Esquadra han ampliat amb més recursos el dispositiu de recerca del pres perillós acusat de temptativa d’assassinat que va fugir divendres passat del jutjat de Vilanova i la Geltrú (Garraf), amb les manilles posades, quan abandonava una sala de vistes després de comparèixer davant del jutge. Des del moment de la fugida, els Mossos van desplegar un ampli dispositiu amb diverses unitats, fins i tot amb un helicòpter, per poder localitzar el pres fugit, Salaheddine Changachi, de 24 anys i natural del Marroc.

Els Mossos van distribuir la seva foto a través de les xarxes socials i van demanar la col·laboració ciutadana per localitzar-lo.