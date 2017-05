Investiguen presumptes maltractaments a nens per part d'una extreballadora de la llar d'infants del Morell

El jutjat número 1 de Tarragona investiga un dona de 32 anys per presumptes delictes de maltractaments, vexacions, lesions i coaccions a nens de la llar d'infants del Morell (Tarragonès), com han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Com ha pogut saber l'ACN, es tracta d'una extreballadora del centre escolar contra la qual hi ha presentades diverses denúncies per incidents ocorreguts quan la dona treballava a la llar –va ser acomiadada el 2016-. L'exmonitora va ser detinguda aquest dilluns pels Mossos d'Esquadra i ha passat a disposició judicial aquest dimarts al matí. Hi ha 3 persones més investigades en el cas per presumpte encobriment. Es tracta de l'alcalde del Morell, Pere Guinovart, l'exregidora d'Educació i l'exdirectora de la llar d'infants.