JAVIERGURRUCHAGA: “Fa dos anys que no escolto música, el silenci també és necessari”

L’irreverent Javier Gurruchaga (Sant Sebastià, 1958) també escolta el silenci. Potser és perquè s’ha fet gran, diu, però amb els anys ha descobert que també vol destinar el temps “a passejar i pensar”. Allunyat del personatge provocador i una mica barroer, Gurruchaga ens rep per una entrevista a l’Hotel Orient, al bell mig d’una Rambla que coneix molt bé pels anys que va viure a Barcelona. Durant l’entrevista parlem de diferents temes d’actualitat i, pràcticament, només s’encén quan surt el nom de Trump. Gurruchaga viu entre Madrid i Mèxic.

¿La música a Espanya gaudeix de bona salut?

No. I no només és a Espanya. És global. El pop i el rock s’han supersobresaturat. Tot són versions sobre el mateix tema i és difícil de trobar nous plantejaments. Llavors mesclen tot tipus de música i no tot el que surt és gaire saludable...

Vostè quina música escolta?

Rock, blues, jazz, música clàssica... La gent no sap el que es perd. Alguns no coneixen ni els Beatles! Tot plegat és com un túrmix embogit.

¿Ja no hi ha música nova que valgui la pena?

Cada cop estic menys pendent del que surt. Deu ser qüestió dels anys. De fet porto una temporada sense escoltar res. El silenci també va bé. És necessari.

No escolta música! Li havia passat abans?

No. Em passa des de fa un any o dos... Després tinc èpoques de veritable bogeria escoltant i veient grups. La vida només té 24 hores i prefereixo distribuir-la d’una altra manera. Ara passejo, penso. Un passeig va bé i el silenci també. Deu ser una cosa que passa als 59 anys.

La música d’ara no li agrada... ¿i la política d’ara?

No, tampoc. Cada cop se’ls veu més el llautó. Només volen pillar. Aquí i allà, a tot arreu. I dic aquí i allà, conscient que soc a Barcelona.

Què en pensa del referèndum?

No soc nacionalista de cap tipus. A mi m’agradava més la Catalunya dels 80, que respectava totes les cultures i tradicions. Però ara ho veig tot monotemàtic, només es parla del Procés. Tinc la sensació que serveix de cortina de fum per tapar altres coses... Està sobrevalorat, crec. I més en un país que adoro i que sempre ha destacat per ser cosmopolita.

En aquest context l’Orquestra Mondragón fa 40 anys i mira cap a l’altra banda de l’Atlàntic.

Sí, en el nostre disc Anda suelto Satanás parlem de Trump, de la seva homofòbia, i expliquem que té el suport del Ku Klux Klan, que és un nen capritxós, ambiciós, d’extrema dreta i neonazi...

Com pot ser que un home així acabi de president?

I encara més venint d’Obama. A més, no tenia els mitjans a favor... Cal tenir present que el 50% de la població no va votar... i que hi va haver problemes durant el recompte. És que és un ignorant. No llegeix llibres, els diu “porcs” als seus col·laboradors i “fanfarró” al cap de l’FBI. Afortunadament s’estan aturant les seves promeses.

¿Creu que és un fenomen passatger i aïllat o és una amenaça que també arriba a Europa?

Ara Macron ens ha donat una bona notícia. I ha fet un govern de concentració nacional. Tot el que pregona l’altra... Macron ha aturat certa eufòria ultradretana.

Hi ha poca memòria?

Sí. Fins fa pocs dies el vell Le Pen deia que l’Holocaust era una mentida.

Cal ensenyar als joves què va ser l’Holocaust i no caure en els mateixos errors. Però també cal inculcar als israelians que no poden fer el mateix que els van fer a ells. Estan actuant de manera molt prepotent, colonitzant terres que són dels palestins... Fins i tot les víctimes incorren en els mateixos errors.

Quin panorama...

Desolador. I cal recordar que Espanya és, després de Cambodja, el país que més gent té enterrada en fosses. Diuen que és millor no remoure-ho... que ha de cicatritzar. Collons, quina manera de cicatritzar, deixant a la cuneta 122.000 persones.

I l’esquerra espanyola?

És que no sembla esquerra. Ha girat a la dreta. I els que van d’esquerra tenen tics absolutament estalinistes i fan purgues com als anys 30. No em representa cap de les alternatives que veig.

Tot ho veu molt malament. ¿No hi ha espai per a l’optimisme?

Desgraciadament... Però sempre ens queda el sentit de l’humor, posar-se una perruca de Trump i riure una mica. És una forma de desdramatitzar, amb l’humor, escoltant els Rollings, escoltant el mar... Arriba un moment que vols aprofitar el temps perquè ets conscient que la vida se te’n va. I que has dedicat massa temps a algunes coses... en detriment d’altres.

¿Està content de les coses a què ha destinat el seu temps?

Bastant. He entretingut i he fet que molta gent s’ho passi bé en un moment determinat. Faig el que m’agrada. M’encanta vestir-me de Trump. La feina és el meu refugi perquè tot el que ens envolta fa venir ganes de plorar.