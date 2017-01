Joan Pera: "Haig de lluitar per aconseguir públic nou"

Per què et vas fer actor?

Em va venir donat. De petitet, el primer record que tinc, amb 4 o 5 anys, és que a l’escola ja em deien: “Surt tu a recitar això, però digue-ho d’aquella manera”.

De quina?

Amb aquell aire ingenu que sempre he tingut, baixet i bufonet, que es veu que els feia molta gràcia. De més grandet recordo una funció que vaig fer amb el Mainat de la Trinca. Ell era el llest, el primer de la classe. Actuar era un joc. En aquella època érem quatre desesperadets els que volíem fer funcions. Vaig fer de mestre, vaig vendre cafè, vaig començar a estudiar dret, però com que a mi m’agrada fer funció vaig descobrir que hi havia l’Institut del Teatre i m’hi vaig apuntar. I vaig tenir la sort que aleshores va començar la televisió, en blanc i negre, i ja m’hi vaig trobar [riu]. I ara penso que quan sigui gran hauré de fer alguna altra cosa, però això m’agrada!

Eres bon venedor?

No hi entenia gens, de cafè. Quan em deien “Que hi has posat tant d’això i d’allò?” pensava... “I jo què sé!” Els alumnes sí que reien, perquè fer de mestre també és una actuació: has d’aconseguir que estiguin atents, i d’això en sé, d’atraure l’atenció.

Com es fa?

No ho sé. Pensa que jo era el petit de cinc germans, a casa ningú estava per mi i vaig haver d’aprendre a cridar l’atenció. Però no soc dependent dels aplaudiments. Quan m’aplaudeixen em fa vergonya. Busco aquest punt de màgia que té el teatre, quan connectes amb la gent que no te n’adones i l’actor i el públic estan gaudint. La gent la busco sempre. Els directors em solen renyar: “Tu busques la gent...”

I què volen que busquis, els directors?

Que diguis el teu tros tan bé com sàpigues. Però això pot ser avorrit. Jo vull que m’entenguin totes les frases. És que veuries com canvia una frase dita d’una manera o d’una altra. A la funció que estic fent, La taverna dels bufons, amb el Carles Canut hi ha un moment en què ens insultem. “I tu ets això, tu ets allò”... i al final em diu “I tu ets un gos”. I jo faig una pausa i dic “Ara m’ha dit gos”... Buscar aquest punt que li dona importància.

Què és el més important que vas aprendre a l’Institut del Teatre?

Em fa una mica de vergonya dir-ho: que ja sabia fer-ho tot. Vaig arribar a l’Institut quan al meu poble ja havia fet 200 comèdies! Jo dic que menys les funcions del Belbel o del Galceran, totes les altres ja les he fetes. El que sí que em va donar l’Institut, i això ho agraeixo molt, és una certa cultura.

Com ets abans de la funció?

Necessito fer vida normal. Quan surto a escena no vull que res m’hagi preocupat. Faig una mica el tonto, perquè tinc certa angoixa en sortir. Els primers moments ho passo malament i no sé què fer. Quan entro en contacte amb la gent, llavors ja està.

Què vol dir el contacte amb la gent?

És difícil d’explicar... notes una remor, una expectació... Llavors fas un gest i la gent riu i et dius “Ja està”. Hi ha dies que costa.

¿En més de 50 anys de teatre no has tingut mai una crisi?

Home, una mica cada dia. I ara estic en un moment una mica difícil, i penses que ara potser sí.

Per què difícil ara?

Perquè porto molts anys de teatre, amb molt públic. El meu públic de jovenet ja no va al teatre, haig de lluitar per aconseguir públic nou, i penso que potser ja no els agrado tant, o ja m’han vist molt... Perquè una de les coses que de vegades m’ha perjudicat és que no he fet mai teatre només per guanyar-me la vida. No ho suporto. Necessito estimar-me la funció que faig. Que la puguem jugar. I sempre trio un tipus de personatge que sigui pròxim a la gent. Jo no podria fer un rei Lear. Puc ser dolent, però haig de ser proper a la gent. Això ho necessito molt.

Necessites que t’estimin?

Sí, esclar, tothom. Però si no m’estimen, tampoc passa res, eh? La funció els hi faré igual! [Riu.]

El teu primer gran moment va arribar a finals dels setanta, al circuit català de TVE: Dr. Caparrós, medicina general , amb el Joan Capri.

Sí, allò em va donar una notorietat tan gran que durant molts anys jo vaig ser el nebot d’en Capri. Ni sabien com em deia, i no em donaven papers perquè ja era el nebot d’en Capri. Em va passar el mateix amb Woody Allen. Va ser un honor doblar-lo, però mai més vaig fer doblatge, perquè diuen: ja és el Woody Allen. Però si ja ni surt a les seves pel·lícules!

Tu fas un Capri perfecte, però en realitat, a la vida i al teatre ets l’anti - Capri. Tu no vius la vida amb aquell sentit tràgic.

Sí, no ens assemblàvem gens, perquè el Capri era el prototipus del català emprenyat per tot, per trobar taxi, perquè la sogra li demana un pit de gallina... però és que ell era així, sempre estava emprenyat. Jo l’anava a buscar al carrer Ferran amb el cotxe, i anàvem cap a la televisió, i em feia passar sempre per davant del Banc Central, on devia tenir els diners, “perquè vull veure si encara hi és”. I ho deia de debò. Ell sortia a l’escenari caminant d’aquella manera, i ja reien. I els deia: “Esteu rient abans de començar. I això us ho cobraré a part, jo!” I també ho deia de debò. És que a les actuacions hi ha d’haver un punt de veritat en el que dius. El Capri va crear un personatge tan nostre, que el que li passava a ell ens passava a nosaltres. Quan la gent té una referència a l’escenari, ja els tens, som allà mateix. Si em preguntes “¿Tu voldries que la gent fos com tu?” No, jo voldria ser com la gent.

Si el Capri era el català emprenyat, tu qui ets?

El català perplex. Ja em passava de jovenet. Tinc aquesta perplexitat de les coses que passen. Si fan una autopista per anar més de pressa, per què hem de fer tantes hores de cua al peatge? Aquesta mena d’ingenuïtat perplexa em dona cert aire de vida i fins i tot un punt d’optimisme. Jo soc pessimista, una mica tímid, molt pudorós, hipocondríac, però sempre tinc un punt d’optimisme, tot i que em trobo malament i em fa mal tot, però tampoc deixo que res em pressioni prou per ennuegar-me.

Amb el Paco Morán vau ser dos galls en un galliner.

No va ser una relació fàcil, sobretot al començament, que va ser horrible. Érem molt diferents. Fins i tot vam estar a punt de no fer-la, dèiem que l’obra no valia res... Però vam començar a fer el joc escènic i allò va créixer. Li estic molt agraït, al Paco: se’m podia haver menjat a l’escenari i no ho va fer. Esclar que jo buscava el meu moment. Ell enraonava i enraonava i quan respirava jo l’hi deixava anar. De vegades em deia “ Tú no sudas ”, i li deia “ Ya sudas tú ”. Després vam estar 13 anys convivint pràcticament cada dia. Ell necessitava el meu escalf humà. I parlàvem de tot: “ Tienes muchos hijos, Joan, tienes que reñirles ”, i jo li deia “Paco, si a les 7 del matí ja m’haig de posar a cridar, és molt cansat, això...”

Què vas aprendre del Paco?

Aquell saber estar en escena. Jo de vegades pensava: per què li riuen això, si no val res? Però ell igual, perquè em deia: “ No entiendo por qué te aplauden esto ”. Cada mes tenia una setmana dolentíssima. Era un home provocador. Jo, quan llegia als mots encreuats una paraula complicada, l’hi deixava anar en català. I al començament em deia: “ No me pongas catalán ”. I quan va veure que si ell ho repetia, la gent reia, aleshores em deia: “ Pon una palabra de catalán ”. Ell s’aguantava tant per no riure davant de la gent, que se li escapava el pipí. I la sastressa estava preparada sempre amb uns calçotets nets per al canvi. Home, va ser una època molt important per a mi. Ens vam convertir en un fet social i això en teatre és dificilíssim que passi.

Ara has fet de Pau Casals. Aquí sí que no hi ha lloc per a la comèdia.

Ho vam estar treballant, amb el Manel Huerga, que és una persona davant de qui m’agenollaré, perquè em va ajudar amb el to del personatge, que a mi m’era difícil, però li vam trobar aquell punt d’humanitat perquè la gent comprengués la duresa del que va passar Pau Casals a l’exili de Prada de Conflent. En aquells moments era un home molt trist, molt apagat. Li van prendre els diners, la Gestapo el perseguia... Pau Casals, una figura mundial, va a Londres només per parlar amb el rei, perquè trenqués relacions amb Franco, i no el rep, el rei. Li envien un ministre i li diuen que no ho faran, que no ho poden fer.

Si ara poguessis triar lliurement, què t’agradaria?

M’agradaria fer televisió, que en faig molt poca, però [somriu] més per promoció, perquè com que el TNC només agafa gent que surt a TV3, penso que algun dia... Però la televisió és difícil de fer, a mi em fa por fer televisió, perquè jo surto al teatre i sé que compliré les expectatives de la gent. A la televisió no puc fer res, he de fer el que em diuen. Sempre em fa por, però m’agradaria.

I això que tu vas ser la primera cara de TV3...

No és un dels millors moments com a actor de la meva vida, perquè semblo un estaquirot.

I després la història t’ha separat de TV3.

Sí, no he tingut aquella sèrie que ha tingut molta gent del país, aquell Dr. Caparrós. He lluitat, i durant molts anys me n’he anat cada dia al llit pensant demà et trucaran, però no ha sigut així. Tampoc em queixo. Mira, ara, un director jove i exitós, com el Daniel Monzón, m’ha trucat i el mes que ve començaré un rodatge de gairebé quatre mesos per tot el món amb el Luís Tosar, en una pel·lícula que es dirà Yucatán. Ara estaré quatre mesos en un creuer, jo que soc poc viatjat...

Encara faràs “un nàufrag”! Català perplex, de què estàs més perplex últimament?

De la situació del país, evidentment. Perplex, esperançat, tinc la por que ja no ho veuré. Sobretot, perplex del govern d’allà. Jo demano cordialitat, si ens podem estimar de manera fantàstica. I això em costa molt d’entendre que no s’entengui. No vull semblar un vell, però el món se n’ha anat cap a un altre cantó. Mira com han canviat les coses: casa meva era una botiga de comestibles. Vam passar-hi l’altre dia, i en aquella botiga de comestibles on jo vaig néixer hi han posat un negoci de depilació amb làser.